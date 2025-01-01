4 продукти на сніданок, які покращать стан після застілля

Яйця

Яйця багаті на амінокислоти, зокрема цистеїн і таурин, які сприяють детоксикації печінки. Вони допомагають організму переробляти токсини, включно з ацетальдегідом - побічним продуктом метаболізму алкоголю. Омлет, варені яйця або яєшня - ідеальний вибір для легкого та поживного сніданку.

Авокадо

Авокадо містить корисні жири, калій та вітаміни групи B, які підтримують роботу серця та нервової системи. Калій допомагає боротися із зневодненням, а жири сприяють відновленню енергії. Наріжте авокадо на тост або додайте його у салат.

Банани

Банани - природне джерело калію, магнію та натуральних цукрів, які швидко поповнюють запас енергії. Вони також допомагають зменшити ймовірність головного болю та підтримують водно-сольовий баланс.

Йогурт

Йогурт містить пробіотики, які покращують роботу травної системи, та білки, необхідні для відновлення організму. Додайте до нього трохи меду або ягід для більшої користі та смаку.

Поради для полегшення похмілля

Не забудьте пити багато води, щоб прискорити виведення токсинів і зменшити зневоднення. Також корисними будуть трав’яні чаї, зокрема з м’ятою або імбиром, які заспокоять шлунок.

Правильно підібраний сніданок не лише покращить ваше самопочуття після застілля, а й надасть заряд енергії на весь день.