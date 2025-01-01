Как минимизировать вред от алкоголя и помочь организму с утра восстановиться
Алкоголь несет значительную нагрузку на организм, особенно на систему детоксикации, расходуя энергию, которую могли бы использовать другие системы. В дополнение к этому, тяжелая пища во время застолий (жареное мясо, жирные салаты) создает для печени, почек и лимфатической системы сложную задачу.
Как облегчить свое состояние на утро - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Что важно знать об употреблении алкоголя
Сон после употребления алкоголя не является восстановительным. Алкоголь и снотворные препараты нарушают качество сна, что ухудшает общее восстановление организма.
Эксперты советуют несколько простых способов помочь организму справиться с последствиями употребления алкоголя:
Как поддержать свой организм
N-ацетилцистеин (NAC)
Дозировка: 600 мг в день употребления алкоголя и на следующий день.
Действие: NAC способствует выработке глутатиона - мощного антиоксиданта, который помогает организму нейтрализовать ацетальдегид (токсичный продукт распада алкоголя).
Янтарная кислота
Дозировка: По 2 таблетки трижды в день во время застолья и в течение 2-3 дней после.
Действие: Помогает митохондриям восстанавливать энергию, теряемую из-за воздействия алкоголя.
Витамины группы B
Дозировка: 1 таблетка или капсула с полным спектром витаминов (B1, B2, B3, B6, B9, B12) в день употребления алкоголя и 2-3 дня после.
Действие: Алкоголь значительно снижает уровень витаминов группы B, поэтому их дополнительный прием поддерживает уровень энергии и процессы детоксикации.
Витамин C
Дозировка: 500-1000 мг в день употребления алкоголя и 2-3 дня после.
Действие: Поддерживает иммунитет и обеспечивает антиоксидантную защиту организма.
Магний
Дозировка: 400 мг перед сном (цитрат или глицинат магния)Действие: Алкоголь снижает уровень магния, что может вызвать головную боль и мышечные судороги. Достаточное количество магния помогает улучшить сон и уменьшить последствия воздействия алкоголя.
Сорбенты
Рекомендация: Атоксил или Энтеросгель с большим количеством воды (не комбинировать с другими добавками в течение часа).
Действие: Сорбенты связывают токсины в пищеварительном тракте, облегчая нагрузку на организм.
Следуя этим рекомендациям, можно существенно снизить вред от алкоголя и поддержать организм в процессе восстановления. Однако лучшим решением для здоровья остается умеренное употребление алкоголя или его избегание.
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В материале использованы следующие источники - Instagram-страница нутрициолога Анжелики Рыбко, МОЗ, Health.
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