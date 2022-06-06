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Переходимо на літній раціон: що їсти в спеку для гарного самопочуття

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Понеділок 06 червня 2022 16:55
Переходимо на літній раціон: що їсти в спеку для гарного самопочуття Харчування влітку (unsplash.com)
Автор: Марина Настевич

Літо - жаркий сезон, і щоб не перегрівати системи організму ще більше і виводити зайвий жар, потрібно зменшити кількість жирної і білкової їжі (на відміну від зими). А це означає, що невідповідна їжа буде дратувати не тільки шлунок і кишечник, але і нервову систему! При цьому може збільшуватися занепокоєння і погіршуватися сон. Гіпотонікам теж складно доводиться в цей сезон, ризик серцево-судинних ускладнень вкрай великий.

Нутриціолог-дієтолог Анна Гоголєва розповіла в Instagram, які продукти потрібно додати в раціон влітку, щоб добре себе почувати.

Що їсти влітку:

1. Овочі - кабачки, огірки, капуста, молода картопля, помідори. Головне - не забувайте допомагати організму засвоювати цю клітковину за допомогою рослинних масел + не переборщуйте сирими продуктами черезмірно, щоб не дратувати кишечник і жовчний міхур.

2. Трави - всі, особливо лікувальні: кінза, базилік, петрушка, листові салати, зелень кульбаби. До 20 грам в день.

3. Ягоди і фрукти (особливо солодкі) - до 300 грам в день. Особливо вживайте у вигляді смузі, балансуючи їх смак і розкриваючи користь (з насінням, горіхами, медом, травами і водою).

4. Спеції - дуже рекомендую легкі, не "спекотні", зменшіть кількість перцю і імбиру і збільште кількість асафетіди, пажитника, куркуми, коріандру і фенхеля.

5. Білок - легкий, рекомендується зменшити кількість свинини і яловичини, віддавати перевагу рибі і рослинному білку, особливо бобовим.

6. Рослинні олії "холодних" властивостей - оливкова, кокосова, лляна, навіть вершкова підходить. Менше кунжутної і чорного кмину.

7. Трав'яні чаї (особливо кропива, м'ята), зелений чай підходить, каркаде і липа.

Головним принципом вибору продуктів залишається - сезонність і наше самопочуття.

Нагадаємо, раніше дієтолог назвала бюджетні і не менш корисні аналоги дорогих продуктів.

А ще ми розповідали, які протипоказання можуть бути у сезонної зелені - кропу, петрушки, шпинату і цибулі.

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