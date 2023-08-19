4 неожиданных услуги, которыми могут воспользоваться пассажиры Укрзализныци

Пассажир может сесть в поезд на другой станции

Пассажир имеет право садиться на промежуточной станции поезда и занять свое место, указанное в билете.

К примеру, если пассажир приобрел билет со станции Знаменка на поезд Львов-Днепр, то он имеет право сесть на станции Александрия - промежуточной станции этого поезда.

Бесплатный возврат на станцию посадки

Если пассажир случайно сел не в свой поезд, он обязан сойти на ближайшей станции. При этом начальник поезда должен составить акт, дающий право вернуться пассажиру на станцию отправления поезда бесплатно.

Например, пассажиру могут предоставить бесплатное место в ближайшем поезде, направляющемся к станции отправления.

Пассажир может попросить заменить постель

Если пассажир приобрел билет с постельным бельем, его должны выдать в герметичном пакете. Если он надорван, пассажир имеет право попросить заменить его на другой комплект, герметично упакованный.

Также этой услугой можно воспользоваться, если постель плохо выстирана, имеет пятна или влажная. Тогда проводник также должен заменить этот комплект другим, надлежащего качества.

Пересесть в другой вагон, если температура воздуха не соответствует норме

Зимой температура воздуха в вагонах должна составлять 18-22 градуса тепла, а летом - 22-26 градусов. Температура летом регулируется только в вагонах с кондиционером. Наличие этой опции указывается сразу при покупке билета.

Но если во время поездки температурный режим поднимается, то пассажир может обратиться к проводнику или начальнику поезда, чтобы они решили эту проблему. Пассажир имеет право пересесть в другой вагон. Это же право предоставляют, если не закрывается окно и пассажира может продуть. В случае, если пассажиру отказали, он должен оставить жалобу по номеру 0800503111, или написать в чат-боты УЗ.