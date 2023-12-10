5 главных новогодних локаций в Киеве

В столице уже почти все магазины, рестораны, кафе и городские заведения украшены новогодними елками, огоньками и инсталляциями. Весь Киев стал праздничным и ярким, но есть и самые главные новогодние локации, которые стоит посетить.

О том, какие главные локации в Киеве следует посетить до Нового года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), предварительно исследовав места столицы.

Добропарк

В этом году в Добропарке самая масштабная локация в Киеве, чтобы обойти ее полностью - вам нужно потратить минимум три часа. Здесь есть десятки фотозон, невероятные новогодние установки.

Вся территория украшена огоньками в разных фигурках, здесь можно найти и оленей, и медведей, и Санту и многое другое. А также в Добропарке есть фудкорты, где можно выпить вкусный какао и глинтвейн.

ВДНХ

Ежегодно на ВДНХ создают настоящую новогоднюю страну, которая олицетворяет новогоднюю сказку и дарит киевлянам и гостям города праздничное настроение.

На ВДНХ можно увидеть украшенную большую елку с огоньками, игрушками и подарочными коробками рядом. Можно прокатиться на катке и на французской карусели.

Также здесь есть праздничная ярмарка, где можно отведать вкусные блюда, глинтвейн, кофе, какао, сладости и многое другое.

ЦУМ

Здесь всегда царит своя праздничная атмосфера, но чтобы ее увидеть, вам нужно посетить шестой этаж, где есть праздничная ярмарка и много интересных новогодних украшений.

Огоньки на фасаде, украшенные витрины, празднично одетые швейцары - это все также о новогодней локиции ЦУМ.

Софиевская площадь

Главная елка столицы установлена на Софиевской площади, где новогодняя красавица может похвастаться яркими огоньками и трезубцем на вершине.

Хрустальный каток

Возле торгового центра River Mall открыли настоящий хрустальный каток. Здесь есть возможность не только прокатиться на коньках, но и провести время в настоящем Рождественском городке с фудкортом, каруселями и фотозоной.