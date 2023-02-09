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Украинские спасатели уже в Турции: в ГСЧС показали кадры с палаточного городка отряда

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Четверг 09 февраля 2023 12:51
Украинские спасатели уже в Турции: в ГСЧС показали кадры с палаточного городка отряда Фото: в ГСЧС показали кадры с палаточного городка украинского отряда в Турции (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские спасатели прибыли в Турцию и уже развернули палаточный городок. Отряд готов к ликвидации последствий смертоносного землетрясения, которое произошло в стране 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В ночь на 9 февраля спасатели Сводного отряда ГСЧС развернули палаточный городок в районе Доанкой г. Антакья провинции Хатай. По результатам брифинга с координационным штабом определена зона проведения аварийно-спасательных работ.", - говорится в сообщении.

Фото: украинские спасатели в Турции (t.me/dsns_telegram)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 12 тысяч человек.

Также в МИД Украины сообщили, что Киев направил консулов в Турцию для помощи украинцам. Вероятно, еще пять граждан Украины находятся под завалами.

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ГСЧС Турция
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