МАУ оскандалилась через відомого музиканта (відео)

Міжнародні авіалінії України потрапили в скандал через відомого американського музиканта українського походження Влада Дебрянського. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

П'ятикратний номінант на премію "Греммі" розповідає, що летів з Києва до Торонто і при оформленні на посадку в Борисполі мав з собою одну сумку, комп'ютер і гітару.

Сумку він здав в багаж, а гітару йому не дозволили брати в салон і пояснили, що за таку "послугу" треба заплатити 4 тисячі гривень.

На що Дебрянський відповів, що, коли летів з Торонто з цією ж гітарою, ніхто про такі тарифи йому не говорив. Тоді музикант зателефонував на гарячу лінію, де йому пояснили, що за гітару треба заплатити усього 15 євро (450 грн).

Однак при вході на літак йому сказали, що, або він платить 4000 грн, або втрачає квиток. Музикант погодився і заплатив, однак з його картки зняли 4496 грн і пояснили, що на "вході дорожче".

МАУ потрапила в скандал через Влада Дебрянського (фото: facebook.com/vlad.debriansky)

"Я кажу, чому не 4000? Відповідь - "це ж на реєстрації, а при вході дорожче". І впустили на борт", - пише Дебрянський.

Музикант надзвичайно сильно обурений - він називає МАУ найгіршої авіакомпанією у світі, і пише, що більше ніколи не літатиме нею.

МАУ потрапила в скандал через Влада Дебрянського (відео: facebook.com/vlad.debriansky)

"Я літаю постійно з гітарою, жодного разу такого жорсткого відношення не було, а "бабла" МАУ я бачу не вистачає, особливо моїх екстра 4496 грн. Ніколи в житті МАУ!" - обурюється музикант.

МАУ потрапила в скандал через Влада Дебрянського (скрін: facebook.com/vlad.debriansky)

Раніше повідомлялося, що в Борисполі помилково забули 30 пасажирів, які летіли з Барселони в Одесу з пересадкою в Києві. Літак полетів без них, незважаючи на те, що вони вчасно пройшли реєстрацію.

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