37-летняя звезда "Квартала" раскрыла секрет стройной фигуры (видео)

В чем секрет стройности артистки

Сопонарю рассказала, что уже 17 лет она не ест мясо. Кроме того, с 25 лет она почти не пьет газированные напитки. По словам артистки, она решила отказаться даже от газированной "минералки", ведь она плохо влияет на состояние кожи и зубов.

Но Сопонару сделала исключение. Иногда она пьет шампанское, поэтому ради игристого просеко не полностью отказалась от газированных напитков.

"У меня классная конституция тела, но я много над ним работаю. Всегда срываюсь в ПМС, люблю сладкое", - признала Сопонарю.

В комментариях под видео она также рассказала, что позволяет себе мучное. Она любит чипсы, очень редко ест фаст-фуд. При этом Сопонару кушает и после 18:00.

Существует мнение, что для идеальной фигуры нужно отказаться от позднего ужина. Но артистка отметила, что если она ложится в полночь, то позволяет себе есть даже после шести часов.

Фигура Сопонару - как выглядит артистка

Недавно юмористка сделала маммопластику. Сейчас она нередко хвастается телом в белье и купальниках.

Фигура Сопонару (скриншоты)