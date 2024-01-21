37-річна зірка "Кварталу" розкрила секрет стрункої фігури (відео)

У чому секрет стрункості артистки

Сопонару розповіла, що вже 17 років вона не їсть м'ясо. Окрім цього, з 25 років вона майже не п'є газовані напої. За словами артистки, вона вирішила відмовитися навіть від газованої "мінералки", адже вона погано впливає на стан шкіри та зубів.

Але Сопонару зробила виключення. Іноді вона п'є шампанське, а тому заради ігристого просеко не повністю відмовилася від газованих напоїв.

"В мене класна конституція тіла, але я багато над ним працюю. Завжди зриваюсь в ПМС, люблю солодке", - визнала Сопонару.

У коментарях під відео вона також розповіла, що дозволяє собі вироби з борошна. Вона любить чипси, дуже рідко їсть фаст-фуд. При цьому Сопонару їсть і після 18:00.

Існує думка, що для ідеальної фігури потрібно відмовитися від пізньої вечері. Але артистка зазначила, що якщо вона лягає опівночі, то дозволяє собі їсти навіть після шостої години.

Фігура Сопонару - як виглядає артистка

Нещодавно гумористка зробила мамопластику. Нині вона нерідко хизується тілом у білизні та купальниках.

Фігура Сопонару (скріншоти)