40-летняя фитнес-мама назвала простые 10 шагов, чтобы иметь хороший пресс

Многим женщинам очень трудно похудеть и иметь плоский живот и пресс, но сертифицированный тренер из США Шенон Коллинс знает секрет

Какие 10 шагов нужно сделать, чтобы увидеть у себя хороший пресс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram тренера и мамы Шенон Коллинс.

10 советов для хорошего пресса

Американка, которой уже через 40 лет, рассказала, как у нее появились видимые мышцы пресса. Ей понадобилось всего 10 простых изменений, чтобы подтянуть животик.

Шеннон утверждает, что только после того, как она ввела 10 конкретных практик, она стала видеть "настоящее" развитие мышц. Ключевым среди них было обеспечение потребления достаточного количества калорий для интенсивных тренировок.

Кроме контроля над потреблением калорий, она сосредоточилась на качестве своих упражнений, а не просто увеличивала количество времени, проведенного в тренажерном зале.

Соблюдение одного расписания тренировок в течение нескольких недель позволило ему усовершенствовать каждое упражнение, повысив его общую эффективность.

10 советов, которые использовала Шеннон для поднятия тонуса

Употребляйте достаточно калорий, чтобы питать свое тело

Эффективно тренируйтесь

Будьте последовательны

Не позволяйте неудачам остановить вас

Устраивайте себе выходные дни

Поймите, что не от всех тренировок нужно потеть

Хорошо высыпайтесь

Перестаньте зацикливаться на весах

Не завышайте ожидания

Не сравнивайте себя с другими

Вот так выглядит пресс фитнес-тренерши и мамы (фото: thegymnurse/Instagram)