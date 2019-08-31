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31 серпня: яке свято і що категорично не можна робити в цей день

STYLERЖиття    31.08.2019 - 06:12
31 серпня: яке свято і що категорично не можна робити в цей день
31 серпня - день Флора і Лавра (Фото: колаж РБК-Україна)

У день Флора і Лавра 31 серпня в народі вважалося, що якщо не порушувати важливі правила, можна було примножити достаток і привернути удачу

Яке сьогодні свято. 31 серпня православні вшановують святих братів Флора і Лавра, а називається день в народі Досівки, Кінське свято, Флор і Лавр - лошадники. Віруючі вшановували ранньохристиянських мучеників, які за легеднам прославилися своїм мистецтвом зодчества, умінням зцілювати та щедрістю.

А ще наші предки в цей день особливо доглядали за кіньми - святих вважають покровителями цих тварин - і дотримувалися звичав і традицій у свято.

Господині 31 серпня пекли печиво у формі підкови, а іноді й у вигляді коней, причому з двома головами. Було прийнято пригощати малозабезпечених не тільки продуктами, але і допомагати з роботою - щедрість повинна була окупитися сторицею.

Коней на Флора і Лавра (іноді свято ще називали Фролів день) чистили, дбайливо мили, заборонялося їх використовувати для праці, їх гриву прикрашали стрічками, годували досхочу найсвіжішим вівсом та сіном, а поїли зі своїх шапок, куди клали срібну монету - тоді кінь будь-яке лихо обійде, а міцний кінь - добрий помічник своєму власнику.

31 серпня: яке свято і що категорично не можна робити в цей день

31 серпня - свято на честь християнських святих Флора і Лавра (Фото: фрагмент ікони, з відкритих джерел)

Священики кропили коней свяченою водою. Іноді тварин проганяли через полум'я, але тільки здобуте тертям - така "процедура" також на переконання предків повинна була загоїти всякі болячки і відігнати хворобу від коня.

Так як святі Фрол і Лавр були рідними братами, побутувала заборона на будь-які сварки в родинах та між близькими людьми: в жодному разі не можна було лаятися, старі образи потрібно було відпускати і забувати, і входити в осінь із "чистим серцем". В такому випадку вважалося, що невдачі та невезіння, накопичені за літо, далі сезону, що минає, не підуть, а мир у родині стане запорукою успіху, примножить достаток.

Ще на вогнищах у дворі будинків палили вогнища з сухого полину - предки таким чином відводили нечистого від свого житла. Але цим чудодійна сила трави не обмежувалася: із полину можна було сплести вінок і повісити його в хаті над вхідними дверима, якщо протягом дня він впаде, то на господарів хтось дивиться лихим оком і наводить пристріт.

31 серпня: яке свято і що категорично не можна робити в цей день

У день Флора і Лавра доглядали за кіньми (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Прикмети і приказки на день Флора і Лавра - лошадників:

  • Якщо на Флора і Лавра коні ведуть себе неспокійно і б'ють копитами - чекай негоди;
  • Низькі хмари у цей день передвіщали негоду;
  • Флор працювати на конях не велить, інакше коні впадуть.
  • У день Лошадників закінчуй посів жита;
  • Якщо до Флора не посієш, один бур'ян народиться.

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