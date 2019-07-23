3000 грн! Укрзалізниця лякає пасажирів драконівськими штрафами

Укрзалізниця має намір підвищити штрафи за безквитковий проїзд в електропоїздах до 3000 грн. Про це сказав директор регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" Роман Веприцький.

За його словами, такий метод боротьби з безбілетниками - досить справедливий.

"Хочемо підвищити штрафи з поточних 110 грн до 3000 грн. Крім того, хочемо внести зміни до положення про штрафи. Зараз всі гроші отримує місцева влада, на території якої був виписаний протокол про адміністративне правопорушення. Ми хочемо, щоб частину отримувала місцева влада, а частину - Укрзалізниця. Оплата піде на інфраструктуру. Думаємо, що це буде справедливо", - сказав чиновник в інтерв'ю ЦТС.

Укрзалізниця готує нові штрафи (фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia​​​​​​​)

Крім того, каже Веприцький, з "зайцями" будуть боротися за допомогою "правильних турнікетів, огорож та зон очікування усередині станцій".

Зараз Укрзалізниця готує відповідні пропозиції у Верховну Раду. Тому коли саме нові штрафи набудуть чинності (і чи набудуть взагалі) - поки невідомо.

Раніше в мережі показали приємні бонуси від Укрзалізниці, яку постійно критикують за брудні туалети, мокру постіль, дощ, що капає зі стелі і нестерпну спеку влітку та холод зимою.