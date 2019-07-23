3000 грн! Укрзализныця пугает пассажиров драконовскими штрафами

Укрзализныця намерена повысить штрафы за безбилетный проезд в электропоездах до 3000 грн. Об этом сказал директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий.

По его словам, такой метод борьбы с безбилетниками - довольно справедливый.

"Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть - Укрзализныця. Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо", - сказал чиновник в интервью ЦТС.

Укрзализныця готовит новые штрафы (фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Кроме того, говорит Веприцкий, с "зайцами" будут бороться также с помощью "правильных турникетов, ограждений и зон ожидания внутри станций".

Сейчас Укрзализныця готовит соответствующие предложения в Верховную Раду. Поэтому когда именно новые штрафы вступят в силу (и вступят ли вообще) - пока неизвестно.

Ранее в сети показали приятные бонусы от Укрзализныци, которую постоянно критикуют за грязные туалеты, мокрую постель, капающий с потолка дождь, сквозящие окна зимой и невыносимую жару летом.