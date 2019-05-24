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30 пробоин в фюзеляже: в Шереметьево случилось новое ЧП с Суперджетом. Фото

STYLERПроисшествия    24.05.2019 - 18:37
30 пробоин в фюзеляже: в Шереметьево случилось новое ЧП с Суперджетом. Фото
В Шереметьево произошло ЧП с Суперджетом (коллаж: РБК-Украина)

"Суперджет" вылетел из Шереметьево с серьезными неполадками

В аэропорту Шереметьево произошло очередное ЧП с "Суперджетом". Самолету с 63 пассажирами на борту, который вылетел из Москвы с серьезными техническими неполадками, чудом удалось сесть за тысячу километров от столицы РФ - в городе Ижевск. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Дело в том, что техник, который готовил борт к вылету из Шереметьево, забыл открепить один из металлических тросов, благодаря которому самолет после полета сбрасывает в землю статическое электричество. Но при этом сотрудник аэропорта доложил пилотам, что трос откреплен.

30 пробоин в фюзеляже: в Шереметьево случилось новое ЧП с Суперджетом. Фото

В Шереметьево произошло ЧП с Суперджетом (фото: Mash)

Около двух часов узкофюзеляжный российский "Суперджет" летел с 14-метровым троссом, который на огромной скорости долбил по фюзеляжу. А стюардесса, услышавшая стук еще на взлете, почему-то не доложила пилотам.

К счастью, самолет приземлился в Ижевске но эксперты говорят, что все могло кончится гораздо хуже. Сейчас он на ремонте, от полетов отстранен. Когда "Суперджет" приземлился, специалисты насчитали на фюзеляже около 30 пробоин.

30 пробоин в фюзеляже: в Шереметьево случилось новое ЧП с Суперджетом. Фото

В Шереметьево произошло ЧП с Суперджетом (фото: Mash)

Специалисты говорят, что подобная оплошность могла закончится трагедией, если бы этот трос при посадке попал в выпущенный закрылок.

Ранее сообщалось о том, что пассажирка погибла в катастрофе в Шереметьево, 5 мая, спасая детей. Она побежала в хвостовую, фатальную, часть самолета, услышав детский плач.

Ранее мы писали о том, что в Шереметьево 5 мая погиб предатель Украины, внесенный в базу "Миротворца".

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