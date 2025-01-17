30 новых украинских песен, которые надо добавить в плейлист в январе

Январь 2025 года уже подарил нам немало свежих и зажигательных украинских треков, которые точно зарядят вас энергией на весь год. От зажигательных поп-хитов до лирических баллад, от электронных экспериментов до атмосферного инди - украинская музыкальная сцена продолжает приятно удивлять разнообразием и качеством.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 30 самых интересных новинок января, которые обязательно должны оказаться в вашем плейлисте.

FIЇNKA - "Культура"

Манифест за сохранение самого ценного - культуры. С этой песней Ирина Вихованец будет бороться за право представлять Украину на Евровидении, ведь именно она стала 10-й финалисткой отбора.

BRYKULETS - "Кришталі"

"Кришталі" - это манифест всепоглощающей любви. Любви, которая трогает всегда. Любви, которая в частой борьбе со здравым смыслом, а также вопреки всем прошлым опытам и приобретенным убеждениям, уничтожает вдребезги нетипичные и несвойственные человеческой натуре вещи, и начинает формировать белую и нетронуто-чистую среду на просторах покоренной ему души.

GRISANA - "Kohoney"

Песня передает образ сильной женщины, которая берет контроль над своей жизнью и любовью, она способна господствовать даже в таком диком и опасном мире.

Slukhay Sashu - "Живи"

Хорошая песня от участницы Нацотбора на Евровидение, которая заслуживает быть саундтреком к какому-нибудь кино.

Ann in Black - "Мільйонерша"

Это композиция - ежедневный марафон, в котором многие узнают себя. Это история о мечтах, реалиях и иронии жизни. Героиня пытается справиться со всем сразу: собрать себя в кучу, побежать в спортзал, разобраться с личной жизнью, найти время на работу и при этом еще мечтать о большом - о том, как однажды все изменится.

Сергей Жадан и Юрий Гуржи - "Перевізник"

Предлагаем посмотреть клип на песню из нового альбома Сергея Жадана и Юрия Гуржи "Семафоры". Видео снимали на Харьковском вокзале, который в начале российского вторжения стал пристанищем для многих украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Вокзал в клипе - точка пересечения всех путей и линий судьбы, место начала новых сюжетов и кульминации вневременных историй.

MamaRika - "Колишня"

Это больше, чем песня. Это, говорит артистка, закрытие тяжелого этапа жизни.

"Мы пережили кризис, но поняли, что никогда не станем "бывшими" друг для друга. Мы решили, что будем вместе, несмотря ни на какие штормы в наших отношениях. Этот трек - о любви, которая побеждает все!" - комментирует Настя.

Golubenko - "Мій дім це ти"

Этот трек - о тоске по тому, кто становится смыслом жизни. И напоминает каждому, как важно ценить тех, кто становится твоим ориентиром, кто делает тебя настоящим и помогает находить свой путь.

М'ЯТА & ХАС - "Палай"

Это эмоциональный манифест любви и свободы. В этом треке каждый найдет эхо своих чувств: от нежности до страсти, от вызовов до побед. Сочетание лирического вокала с энергичными рифмами создает особое настроение, которое зажигает сердца слушателей.

Артем Пивоваров - "Вона"

Песня из нового альбома поп-идола молодежи "Твои Стихи, Мои Ноты PT.2", популяризирующего украинскую поэзию через призму музыки.

Анастасия Приходько - "Алло"

Мощный трек о расставании и свободе.

ENLEO - "SUPERNOVA"

Это история о борьбе со смертью благодаря любви и вере в то, что она сильнее смерти. Она написана от лица человека, который борется за свою жизнь и спрашивает: "Останешься ли ты для меня, когда больше никто не может?".

Наталья Могилевская - "Я танцювала"

Поп-дива наконец перевела свой хит на украинский язык. Если вы хотите поностальгировать, как и Наталья, - то этот трек для вас.

QUEST PISTOLS - "Він поруч"

Еще один "привет из прошлого". По словам музыкантов, эта версия песни - история о поддержке, силе и вере в себя.

MIF - "Летіла"

Это песня о чувствах, любви, которая способна возносить до небес, и о мечтах, которые летят сквозь пространство и время.

ALBINA feat SERAFÝN - "Унікальна"

Дебютная песня десятилетней певицы, которая несмотря на юный возраст уже взяла немало статуэток на различных музыкальных конкурсах и фестивалях. Это танцевальный гимн всех уникальных девушек. К слову, в клипе, после долгого молчания, в ярком образе появился экс-участник группы RUMBEROS, певец, хореограф и продюсер SERAFÝN. Он также стал режиссером видео.

Angela - "Замітає зима"

Эта песня и видео специально созданы для того, чтобы заряжать оптимизмом в период зимних праздников, когда многие из нас не могут расслабиться и проникнуться этой особой атмосферой

Также предлагаем послушать и эти песни:

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Voskoboinyk - "Губитись у тілах"

temstime - "вночі"