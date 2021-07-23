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Курс долара продовжив падіння на міжбанку

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 10:14
Курс долара продовжив падіння на міжбанку Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,14 гривень за долар, курс в покупці до 27,12 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 31,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,1250 - 27,1450 грн/долар, євро 31,9288 - 31,9523 грн/євро, російський рубль 0,3679-0,3684 грн/рубль.

Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару 22 липня закрилися в діапазоні: 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 32,0750 - 32,0986 грн/євро, російський рубль 0,3677-0,3683 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав після дводенного зростання. Офіційний курс гривні до долара на 23 липня встановлено на такому рівні: 27,1915 гривень за 1 долар (-0,049 грн). При цьому курс долара на 22 липня становить 27,2405 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом поточного тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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