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3 способа увеличить стоимость вашей коллекции монет: советы нумизматам

Нумизматика может стать очень прибыльным хобби (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Нумизматика - это увлекательное хобби, которое не только доставляет эстетическое удовольствие, но и может стать прибыльным занятием. Ценность монет зависит от многих факторов, и понимание каких именно поможет нумизматам повысить стоимость своей коллекции.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает три главных совета, как увеличить ценность вашей коллекции и на что следует обратить внимание при поиске новых экземпляров.

Выбирайте монеты с ограниченным тиражом

Чем меньше тираж выпуска монет, тем больше будет их ценность в будущем. Поэтому следует обращать внимание на выпуски, ограниченные в количестве или имеющие редкие варианты.

К примеру, некоторые юбилейные монеты, выпущенные в ограниченном количестве, могут значительно превышать свою номинальную стоимость. Чем более редка монета, тем больший интерес она вызывает у коллекционеров, что повышает ее ценность.

Оценивайте материалы изготовления

Материал, из которого изготовлена монета, также оказывает влияние на ее стоимость. Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, таких как золото или серебро, всегда будут иметь более высокую базовую стоимость из-за стоимости самого металла.

Кроме того, исторические монеты, изготовленные из золота или серебра, могут стать действительно ценными экземплярами, особенно, если их выпуск сопровождался важными историческими событиями. Поэтому целесообразно сосредоточиться на поиске монет из драгоценных металлов.

Чем лучше состояние старой монеты, тем выше ее цена (фото: Freepik.com) 

Следите за сохранностью монет

Состояние хранения монеты - один из ключевых факторов, определяющий ее ценность. Монеты, которые не были в обращении и сохранили свой первоначальный вид, имеют значительно более высокую стоимость, чем имеющие следы использования.

Такие монеты часто называются "мешочными", и их ценность зависит от того, насколько хорошо сохранились. Кроме того, производственные дефекты могут повысить ценность монеты, делая ее уникальной среди других экземпляров.

И еще один совет: учитывайте интерес коллекционеров

Спрос среди коллекционеров также оказывает значительное влияние на стоимость монеты. Монеты, к которым проявляется повышенный интерес, могут резко расти в цене, даже если их объективная ценность не высока. Следите за тенденциями на рынке, чтобы правильно оценить и продать или приобрести монету.

Раньше мы писали, как выглядят 8 монет в мире, которые оценивают в миллионы долларов.

Читайте также о 5 монетах СССР, которые сейчас покупают за сотни тысяч гривен.

При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Violity, Universe, "Одесская жизнь".

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