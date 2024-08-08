3 простых способа перезагрузить роутер и улучшить сигнал Wi-Fi

Никто не любит, когда пропадает Wi-Fi, особенно если вы работаете на дому, общаетесь по видеосвязи или слушаете музыку на умной колонке. Во многих случаях проблему можно решить быстрой перезагрузкой роутера.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Перезагрузка роутера

Перезагрузка роутера может помочь улучшить скорость, производительность или стабильность вашего подключения. Если проблемы остались, возможно, потребуется сбросить устройство до заводских настроек.

Отключите роутер от питания

Первый шаг - отключить роутер от источника питания, вынув шнур из соответствующего разъема на роутере. Подождите не менее 30 секунд, чтобы устройство остыло и отключилось, затем снова подключите питание. В зависимости от модели может потребоваться также нажать кнопку питания.

После включения питания подождите не менее 30 секунд, а лучше несколько минут, пока роутер загрузится и снова подключится к интернету. Если проблема решена, все в порядке. В противном случае, возможно, потребуется выполнить дополнительные действия.

Примечание: если вы перезагружаете и модем, и роутер, сначала подключите модем и подождите не менее одной минуты перед включением роутера.

Сброс роутера

Перезагрузка роутера не меняет настройки, но это может быть следующим лучшим шагом при устранении проблем с подключением.

Есть несколько способов сбросить роутер, наиболее полный из которых - жесткий сброс до заводских настроек. При включенном роутере найдите кнопку Reset на устройстве, нажмите и удерживайте ее в течение 30 секунд. Для некоторых кнопок потребуется острый предмет, например скрепка, чтобы получить доступ.

Поскольку этот процесс удаляет все пользовательские настройки, вам потребуется войти в административную панель роутера, используя стандартное имя пользователя и пароль, которые обычно указаны на роутере или в руководстве пользователя, и изменить пароль Wi-Fi.

Устранение неполадок с подключением и местоположением

Если перезагрузка и сброс не решили проблему, возможно, у вас неисправный Ethernet-кабель или какое-то препятствие для сигнала, достигающего нужного места. Попробуйте заменить кабель и/или переместить роутер в открытое центральное место.

Если ни один из этих шагов не улучшил ваше подключение, возможно, пора заменить роутер.