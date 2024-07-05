Как правильно выбрать бесперебойник для роутера и актуальные цены на ИБП

В современном мире стабильное интернет-соединение стало жизненно необходимым как для работы, так и для повседневных задач. Частые перебои в электроснабжении из-за российских обстрелов могут серьезно нарушить ваш доступ к сети, поэтому важно позаботиться о бесперебойном питании роутера.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как грамотно и правильно выбрать источник бесперебойного питания и какова его цена.

Основные критерии выбора ИБП для роутера

Емкость аккумулятора

Она определяет продолжительность работы роутера при отсутствии электричества. Для домашних роутеров рекомендуется емкость аккумулятора от 10 000 мА/ч, что обеспечивает работу на несколько часов.

Совместимость напряжения и разъемов

Убедитесь, что ИБП имеет соответствующие разъемы и поддерживает напряжение, необходимое для вашего роутера. Обычно это 5В, 9В или 12В.

Форма выходного напряжения

Для чувствительных электронных устройств важна правильная синусоида. Однако, для большинства роутеров достаточно аппроксимированной синусоиды, которую обеспечивают бюджетные модели ИБП.

Функциональность и дополнительные возможности

Некоторые модели могут иметь дополнительные порты для подключения других устройств, таких как смартфоны или камеры. Например, VIA Energy Mini UPS 2.0 имеет разные порты и поддерживает питание через Ethernet.

Размеры и вес

Компактные модели легче установить, и они занимают меньше места. Например, VIA Energy Mini UPS 2.0 весит всего 390 грамм и имеет размеры 160х105х33 миллиметров.

Актуальные цены на ИБП для роутеров

На рынке Украины доступны разные модели ИБП для роутеров с разными характеристиками и стоимостью. Вот некоторые примеры:

Powercom RPT-1025AP 1025VA/615W - одна из мощных моделей для обеспечения бесперебойной работы роутера и других устройств. Цена составляет около 5 454 гривен.

Powercom RPT-1025AP 1025VA/615W

Digitus (DN-170063) 600VA/360W - бюджетный вариант с аппроксимированной синусоидой по цене 2 599 гривен.

Digitus (DN-170063) 600VA/360W

APC Back-UPS BV650I-GR - популярная модель со встроенной аккумуляторной батареей и аппроксимированной синусоидой, стоимость 4 313 гривен.

APC Back-UPS BV650I-GR

Вывод

Выбор ИБП для роутера должен учитывать ваши потребности в автономной работе, совместимость с оборудованием и бюджет. Осмотрев основные параметры и актуальные модели, вы можете обеспечить бесперебойную работу своего интернет-соединения в случае перебоев с электроснабжением.