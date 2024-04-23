Неправильное размещение Wi-Fi-роутера может привести к замедлению работы интернета: как этого избежать

В век цифровых технологий мы все очень сильно полагаемся на стабильное подключение к Интернету. Это важно для дневной работы, просмотра сериалов, фильмов. Но даже в одержимом технологиями 2024 году бывают случаи, когда наш любимый Wi-Fi с трудом поддерживает соединение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британскую национальную ежедневную газету The Mirror .

Алан, участник и эксперт веб-сайта Increditools, поделился тремя распространенными местами расположения вашего маршрутизатора, которые часто приводят к плохой мощности сигнала, низкой скорости и неприятным проблемам с подключением.

Эксперт предупреждает, что важно стратегически продумать размещение маршрутизатора для максимального увеличения покрытия и производительности Wi-Fi.

Где следует избегать размещения маршрутизатора

За мебелью или внутри шкафов

Эксперт говорит, что если вы разместите маршрутизатор за мебелью или внутри шкафов, то это может значительно ухудшить работу Wi-Fi. Даже несмотря на то, что это кажется удобным способом скрыть неприглядные кабели.

Это связано с тем, что твердые объекты, такие как стены, шкафы и мебель, поглощают и блокируют сигналы Wi-Fi, уменьшая их мощность и дальность действия. В результате, чем дальше устройства от маршрутизатора, тем слабее и нестабильнее соединение, которое будет приводить к снижению скорости интернета и частым отключениям.

Рядом с электронными устройствами

Если ваш маршрутизатор Wi-Fi находится рядом с электронными устройствами, такими как телевизоры, микроволновые печи, беспроводные телефоны или динамики Bluetooth, это может мешать его сигналу и вызывать проблемы с производительностью.

Эксперт поясняет: "Эти устройства излучают электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушать сигналы Wi-Fi и ухудшать их качество. Кроме того, маршрутизаторы, расположенные рядом с металлическими предметами или электропроводкой, могут испытывать отражение и затухание сигнала, что еще больше ухудшает производительность".

В углу комнаты

Размещение маршрутизатора Wi-Fi в углу комнаты может показаться ненавязчивым, однако, если у вас проблемы с сигналом, возможно, именно поэтому. Эксперт объясняет, что сигналы Wi-Fi исходят от маршрутизатора во всех направлениях, а это означает, что если он находится в углу, это ограничивает его зону действия.

Где лучше всего разместить маршрутизатор

Централизуйте свой маршрутизатор

Вам следует расположить маршрутизатор в центре дома, чтобы обеспечить одинаковое распределение сигнала во всех помещениях. Старайтесь не размещать его рядом с препятствиями или электронными устройствами, которые могут мешать сигналу.

Поднимите маршрутизатор

Разместите роутер на высокой полке или закрепите на стене, чтобы улучшить распространение сигнала и уменьшить помехи от окружающих предметов. Вам также следует держать его подальше от пола, чтобы свести к минимуму поглощение сигнала и помехи.

Используйте удлинители Wi-Fi или ячеистые системы

Алан рекомендует инвестировать в удлинители Wi-Fi или ячеистые системы, чтобы усилить и расширить покрытие Wi-Fi по всему дому. Эти устройства могут помочь устранить мертвые зоны и улучшить подключение в труднодоступных местах.

"Стратегически расположив маршрутизатор Wi-Fi и минимизировав помехи, вы можете обеспечить оптимальную мощность сигнала и покрытие для всех ваших устройств, обеспечивая бесперебойную и надежную работу в Интернете", - заявил эксперт.