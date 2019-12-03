3 грудня: яке сьогодні свято, що заборонено робити в цей день

3 грудня християни вшановують пам'ять святого Прокла
Яке сьогодні свято. 3 грудня 2019 року є Передсвяткуванням Введення у храм Пресвятої Богородиці. Також сьогодні усі православні християни вшановують пам'ять святого Прокла, який жив у V столітті і служив єпископом в Константинополі.
Святий Прокл студіював богослов'я у Івана Златоуста. Він отримав хороші знання в області Священного писання, а також добився великих успіхів в ораторському мистецтві. Це допомогло йому проповідувати християнство.
Прокл став свідком явища апостола Павла Іоанна, після смерті якого він став єпископом. Прокл активно проповідував і дбав про всіх знедолених. Він також став відомий завдяки своїм численним чудам.
Святий Прокл (фото з відкритих джерел)
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