3 грудня: яке сьогодні свято, що заборонено робити в цей день

3 грудня 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

3 грудня християни вшановують пам'ять святого Прокла

Яке сьогодні свято. 3 грудня 2019 року є Передсвяткуванням Введення у храм Пресвятої Богородиці. Також сьогодні усі православні християни вшановують пам'ять святого Прокла, який жив у V столітті і служив єпископом в Константинополі.

Святий Прокл студіював богослов'я у Івана Златоуста. Він отримав хороші знання в області Священного писання, а також добився великих успіхів в ораторському мистецтві. Це допомогло йому проповідувати християнство.

Прокл став свідком явища апостола Павла Іоанна, після смерті якого він став єпископом. Прокл активно проповідував і дбав про всіх знедолених. Він також став відомий завдяки своїм численним чудам.

Святий Прокл (фото з відкритих джерел)

Всі прикмети цього дня

Якщо 3 грудня піде сніг, то 3 червня буде дощова погода;

Якщо снігур співає, а сорока ховається під дахом, значить скоро буде хуртовина;

Якщо тетерів сидить на верхівці дерева, то буде сонячна і тепла погода;

Якщо сьогодні вранці йтиме сильний сніг, значить вдень буде тепла і сонячна погода;

Якщо поліна тріщать у печі – буде морозний день;

Якщо вночі і рано вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі, значить буде ясна погода

Що не можна робити 3 грудня

В цей день не можна сваритися один з одним, а треба бути навпаки привітним і доброзичливим.

Не можна вирушати в далеку поїздку, для цього краще вибрати наступний день.