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3 декабря: какой сегодня праздник, что запрещено делать в этот день

STYLERЖизнь    03.12.2019 - 06:02
3 декабря: какой сегодня праздник, что запрещено делать в этот день
3 декабря 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

3 декабря христиане почитают память святого Прокла

Какой сегодня праздник. 3 декабря 2019 года является Предпразднством Введения во храм Пресвятой Богородицы. Также сегодня все православные христиане чтут память святого Прокла, который жил в V веке и служил епископом в Константинополе.

Святой Прокл обучался богословию у Иоанна Златоуста. Он получил хорошие знания в области Священного писания, а также добился больших успехов в ораторском искусстве. Это помогло ему проповедовать христианство.

Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанна, после смерти которого он стал епископом. Прокл активно проповедовал и заботился о всех обездоленных. Он также стал известен благодаря своим многочисленным чудесам.

3 декабря: какой сегодня праздник, что запрещено делать в этот день

Святой Прокл (фото из открытых источников)

Все приметы этого дня

  • Если 3 декабря пойдет снег, то 3 июня будет дождливая погода;
  • Если снегирь поет, а сорока прячется под крышей, значит скоро будет вьюга;
  • Если тетерев сидит на верху дерева, то будет солнечная и теплая погода;
  • Если сегодня утром пойдет сильный снег, значит днем будет теплая и солнечная погода;
  • Если полена трещат в печи – будет морозный день;
  • Если ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре, значит будет ясная погода.

Что нельзя делать 3 декабря

В этот день нельзя ссорится друг с другом, а надо быть наоборот приветливым и дружелюбным.

Нельзя отправляться в дальнюю поездку, для этого лучше выбрать следующий день.

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