29 августа - День памяти защитников Украины. Как звезды почтили павших Героев

Светлана Тарабарова

"29-е августа для меня долгое время было связано с тем страшным 14-м годом, подсолнухами в дыму и невыразимой болью, когда просто хочется выть, но ты бессильна что-то исправить... К сожалению, это было только начало и сейчас уже почти каждую семью коснулось горе", - написала певица.

"День памяти сейчас каждый день. Каждый день мечтаю остановить этот страшный счетчик. И чтобы больше никогда моя страна не теряла лучших..." - добавила она.

Наталка Карпа

"Сегодня день скорби... День, когда мы чествуем наших павших героев... Можно много писать о несокрушимости, но когда проезжаю марсовым полем во Львове и вижу сотни... тысячи флагов над могилами героев и знаю, их убили... те, кто пришел забирать чужое, не могу не плакать… Вспомните сегодня тех, кто отдал за нас и страну - жизнь! Светлая им память!" - говорится в посте исполнительницы.

Фото с поста Наталки Карпы (Фото: instagram.com/natalkakarpa)

Мария Бурмака

"Сегодня день памяти защитников Украины. День Иловайска. И я хотела бы мы вспомнили Евгения Харченко. Он похоронен на кладбище в Бортничах. Одноклассник моего брата Гриши, 1987 года рождения. Погиб 29.08.14 года, уходил из Иловайска. просто погиб - он прикрывал собой, своим огнем выходившую оттуда колонну, вывозил раненых, он отстреливался из пожарной машины", - рассказала звезда.

"Теперь на этом кладбище, совсем недалеко похоронен и мой брат Святослав. Раньше в советское время центральная улица в Бортничах называлась улица Ленина. С 2014-го - это улица Жени Харченко. Вечная память всем павшим в этой войне, которая уже длится десять лет", - также высказалась она про памятный День.

Фото, которым поделилась Бурмака (Фото: instagram.com/mariaburmaka)

Рамина

"Сегодня День памяти погибших защитников и защитниц Украины. На фото люди, чьи интервью вы видели на моем канале. Холм, Чека, Фарш, Арей, Лысый, Тичер, Кос. Здесь на фото только те, кто давал интервью. А сколько еще тех, кто не успел", - написала интервьюер.

Кадры, которыми поделилась Рамина (Фото: instagram.com/raminalalala)

Святослав Вакарчук

"Тысячи наших братьев и сестер, наших сыновей и дочерей отдали свои жизни защищая будущее Украины, и приближая Тот День. Вечная память и вечная слава Героям!" - написал лидер "Океан Эльзы" и обнародовал ролик, в котором исполнил песню "Той день".

Джамала

"День памяти защитников, погибших за свободу и независимость Украины. Помним каждого и каждую, чтим память наших героев. Никогда не забудем", - почтила артистка память наших воинов.

Публикация Джамалы (Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa)

Надя Дорофеева

"Почтим каждого и каждую, кто отдал жизнь за нашу страну", - написала певица в своих соцсетях.

Комментарий Дорофеевой (Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva)

Маша Ефросинина

Ведущая сделала репост поста, где также упоминается о погибших воинах Украины.

"Помним, какой ценой нам дается свобода. Будем достойны их подвига!" - подчеркнула Мария.

Скриншоты из Instagram ведущей (instagram.com/mashaefrosinina)