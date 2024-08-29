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Кличко почтил память павших воинов и принял участие в открытии мемориального монумента

Четверг 29 августа 2024 16:20
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Кличко почтил память павших воинов и принял участие в открытии мемориального монумента Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В День памяти защитников Украины на Лесном кладбище в Киеве открыли Мемориальный монумент погибшим воинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Он также посетил Мемориал павшим защитникам по ул. Грушевского и почтил память героев

"В День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, открыли на Лесном кладбище Мемориальный монумент погибшим киевлянам - защитникам и защитницам. Он размещен рядом с аллеей почетных захоронений воинов, которые отдали свои независимые свободы государства. Главный элемент Мемориала - казацкий крест, символизирующий устойчивость, верность принципам и несокрушимость", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева также отметил, что на территории Лесного кладбища похоронены 1092 павших киевлян-воинов. По его словам, такой Мемориал планируется открыть и на Берковецком кладбище, где похоронены 738 воинов.

Кличко напомнил и о других локациях, где киевляне чтят память защитников.

"Сегодня люди несут цветы на улицу Трехсвятительскую - к Стене Памяти воинам, погибшим в российско-украинской войне (с 2014 года). А также к Мемориалу павшим киевлянам-защитникам, который столица открыла 29 августа 2021 года, в годовщину Иловайской трагедии (на перекрестке улицы Грушевского и Петровской аллеи). И на кладбища, где оборудованы аллеи почетных захоронений наших Героев. Вечная память и уважение павшим защитникам украинского государства", - подчеркнул Кличко.

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