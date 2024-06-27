IKEA возвращается в Украину: что известно

Недавно в СМИ появилась информация, что транснациональная корпорация IKEA, разрабатывающая и реализующая быстросборную мебель, кухонную технику и аксессуары для дома, планирует вернуться к деятельности на территории Украины, приостановленной на фоне войны с РФ.

Что известно о возвращении IKEA в Украину

О вероятном возвращении бренда рассказали источники на условиях анонимности.

Уточняется, что для головного офиса ІКЕА "важным сигналом" стало возвращение в Украину и успех шведского бренда одежды и косметики H&M.

Кроме того, эксперты внимательно следят за возобновлением работы Inditex Group - одного из крупнейших международных ритейлеров одежды (к этой испанской компании относятся популярные среди украинцев бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho и другие).

Согласно информации источников, окончательное решение о возвращении в Украину в ІКЕА было принято еще в мае.

В то же время, когда именно магазины бренда возобновят работу, пока неизвестно. Отмечается, что в настоящее время в магазинах компании проходят подготовительные работы.

Позиция IKEA после полномасштабного вторжения РФ

К украинскому рынку транснациональная корпорация IKEA присматривалась в течение длительного времени, однако в 2014 году из-за начала войны на востоке Украины "заморозила" этот вопрос на определенный период.

В 2020 году IKEA официально запустила онлайн-продажи в Украине, а в 2021 году - открыла свой первый физический магазин в Киеве (впоследствии начали работу также четыре пункта выдачи товаров в разных частях города).

На фоне полномасштабного вторжения РФ транснациональная корпорация IKEA приостановила свою деятельность на территории Украины.

"Наша деятельность приостановлена, пока не будет решено, что мы можем предложить безопасное и надежное рабочее место для наших сотрудников и клиентов", - отмечается даже сейчас на сайте компании.

Уточняется, что все нереализованные заказы будут отменены и гражданам "будут полностью возвращены средства как можно скорее".

Официальное сообщение компании (скриншот: ikea.com/ua)

Ранее в IKEA отмечали также, что верят в силу единства и стремятся превратить личное сочувствие в конкретные действия.

"Руководствуясь нашими гуманистическими ценностями, мы всегда ставим людей на первое место. Всем пострадавшим коллегам была предоставлена ​​поддержка и возможности для стабильного трудоустройства и финансовой обеспеченности до конца текущего финансового года. Мы также создали Фонд солидарности для поддержки коллег из Украины, нуждающихся в дополнительной помощи", - говорилось в сообщении компании.

Отмечалось также, что корпорация активно сотрудничает со своими партнерами (Красный Крест, УВКБ ООН, организацией Save the Children и меньшими местными неправительственными организациями).

"Вместе с ними IKEA запустила несколько инициатив для поддержки вынужденно перемещенных лиц в наиболее пострадавших регионах Украины", - подытожили на сайте корпорации.