15 свежих украинских песен, которые не оставят равнодушными

Апрель близится к концу. Но украинские артисты только начинают "раскочегариваться". На этой неделе вышло много новых песен на любой вкус.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам топ-15 свежих украинских треков, которые подарят вам то настроение, в котором вы нуждаетесь.

KALUSH, Adam и Balsam - "Останній раз"

Это трек, который воплощает в себе упущенные моменты, романтику и чувство потери, но одновременно отмечает поиск надежды и новых начинаний. Песня пронизана внутренними монологами и размышлениями о любви, разлуке и неизменности чувств.



DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"

Многие люди в интернете забывают, что те буквочки, которые они пишут, очень жестко влияют на людей, которые их читают. Ссорятся между собой, обращают внимание на какие-то мелочи, ищут, за что бы зацепиться. Надя Дорофеева и Миша Лебига полагают, что это не правильно.

Поэтому и записали неожиданный фит, который должен стать напоминанием о том, что "лучше диджитально обнимать друг друга и поддерживать, чем продолжать выбрасывать друг на друга обиды и злость".



ROXOLANA - "Сміливі мають щастя"

Название нового трека Рокси отсылает к известному роману Ивана Багряного "Тигролови".

"Я будто заново поняла, какая у нас всех есть сила духа, насколько мы можем быть сильными, если преодолеем свой страх! Когда мы боимся - мы слабые. А я не хочу быть слабой и не хочу, чтобы украинцы чувствовали себя преданными, отчаявшимися и слабыми. С такими мыслями создавалась эта песня. Надеюсь, она поможет людям, которые будут ее слушать, вернуть силы и веру в себя", - комментирует певица.



KLER - "Робити що мусиш"

Эта песня - разговор с собой. Напоминание, что иногда бывает очень трудно, и кажется, что уже нет сил преодолеть трудности, но ты человек и имеешь силу помочь себе и другим.

"В тебе есть все что нужно! Не сдавайся! Делай то, что должен, делай то, что должен!" - призывает певица.



Юля Юрина - "Візьми свої слова назад"

В новой песне Юрина рассказывает о своем личном опыте, поиске себя, своей внутренней силе и отстаивании собственных границ.



Никита Киселев - "+380"

Преисполненный любви певец и композитор презентовал новую чувственную композицию. Это песня о двух людях, разорвавших отношения, впрочем, их любовь еще жива.



Александр Пономарев, Михаил Хома и Тарас Тополя - "Темна нічка"

Новая песня от мастодонтов украинского шоу-биза, которая не оставит вас равнодушным.



KOLABA & Наталка Карпа & Алина Жук - "Зеленеє жито"

Артисты уверены: культурный код нации - это не только прошлое, но и будущее, которое может изменяться и приспосабливаться к современным требованиям.



LAUD - "Шалені танці"

Теперь танцы не грязные, а безумные. Певец очень хочет, чтобы эта версия песни стала значительно популярнее и распространеннее предыдущей русскоязычной, выпущенной в прошлом.



MASHA DANILOVA - "Поверніть мене"

Эта песня внучки Алексея Данилова о хоть и частично разрушенных, но несокрушимых и непокоренных городах, которые навсегда останутся в сердце всех украинцев.



ANKA, Stasya и NaYada - "Карма"

Сильный поп-фольк-трек, который коснется ваших сердечек.



Геля Зозуля - "Сьомий елемент"

Новая песня певицы имеет глубокий смысл и скандальную подоплеку, потому что толчком к написанию была неприятная история с alyona alyona и ведущими "Ісландії". В поддержку реперши и всех женщин Геля начала писать ответ журналистам в виде песни, и, вдохновившись этим настроением, написала трек, который мы предлагаем послушать.



SLAVIA - "Білий танець"

Яркая танцевальная премьера от экс-жены Михаила Хомы. Здесь артистка бросает вызов самой себе, пытаясь избавиться от излишней скромности, которая по словам Славии, всегда ей мешала. Откровенными образами артистка будто намекает на то, что стала смелее, и больше не постыдится пригласить парня на белый танец.



Ирина Федишин - "Рана"

Это песня о любви, которая получает немалые вызовы во время войны. Кто-то ждет дома, кто-то, к сожалению, не дождался… А кто-то дождался, но это уже другая любовь, гораздо глубже и сильнее. Потому что любить - это отдавать…



DREVO - "Муза"

Участник Нацотбора на Евровидение 2024 года этим треком хочет "передать вайб легкости и собственного пофигизма", который "помогает ему по жизни".