25 декабря или 7 января? Когда правильно праздновать Рождество и что об этом думают священники

Почему важно перенести дату празднования Рождества

25 декабря Рождество отмечают христиане, церкви которых перешли на Григорианский календарь. Украинцы также живут по этому календарю, но вот украинская церковь - до сих пор пользуется отстающим Юлианским календарем. Именно поэтому у нас традиционно Рождество отмечается 7 января.

Если будем отмечать Рождество 25 декабря - то присоединимся к мировой традиции. И еще на шаг отойдем от России и московского патриархата.

Сейчас по Юлианскому календарю, кроме РФ, Рождество отмечают еще в Грузии и Сербии.

Важно отметить, что в Библии нет точной даты рождения Иисуса Христа . Юлий Цезарь ввел Юлианский календарь в 45 году до нашей эры. Согласно ему Рождество празднуют 25 декабря. Эту дату часто связывают с языческим праздником "рождением Солнца".

Почему Юлианский календарь отстает на несколько дней

Земля вращается вокруг Солнца примерно на 12 минут медленнее, чем думали древние римляне. Потому календарь со временем стал смещаться. Рождество понемногу приближалось к весне, а Пасха - к лету. Через полторы тысячи лет Юлианский календарь отстал на 10 дней.

Ситуацию исправил Папа Римский Григорий XIII. Он внес изменения в календарь - придумал некоторые годы сделать невисокосными. У них не было 29 февраля. Так удалось перепрыгнуть "потерянные" 10 дней. Но в 1582 году вместо 4 октября наступило 15-е. Новый календарь назвали Григорианским.

Что думают религиоведы о Рождестве 25 декабря

Решить вопрос о дате празднования Рождества просто, приняв соответствующий приказ, считает религиовед, заведующий Отделом философии и истории религии НАН Украины Людмила Филиппович.

"Достаточно принять соответствующее решение - соборное, синодальное или пасторское письмо, приказ, постановление и т.д. Так и произошло при переходе с Юлианского календаря на Григорианский: считать 21 декабря 1582 года на 1 января 1583. Вот и все. Так же поступил русский царь Петр I, переведя Россию с 7208 года на 1700. И никто никого не спрашивал. В ХХІ веке пора бы делать то, что практически и прагматично", - рассказала эксперт.

Она отмечает, что весь мир празднует 25 декабря и украинцам следует присоединиться к ним.

"В Украине протестанты, а в диаспоре и греко-католики, и некоторые православные уже празднуют Рождество по-европейски. Так называемое "украинское Рождество" имело значение для первых эмигрантов, стремившихся сохранить церковно-культурную идентичность. Теперь оно похоже на этнографизм, который не имеет отношения к истинам христианской веры", - комментирует религиовед.

Филиппович считает, что во время войны праздновать Рождество вместе с московским патриархатом - это абсурд.

"РПЦ не единственная, которая упорно и алогично отстаивает Юлианский календарь в церковной жизни, но в гражданском измерении живет по григорианскому календарю. Абсурд и глупая верность традиции", - заявляет эксперт.

По ее словам, подавляющее большинство священников за старый календарь. Иначе тогда "полетят" даты всех остальных церковных праздников. А это нужно перестроиться и убедить своих прихожан.

"Вот был храмовый праздник Рождества Христова 7 января, а сейчас будет 25 декабря. Устроенная, структурированная церковная жизнь ломается. Точно будут недовольны, которые уйдут из церкви, а это разрушит общину, порядок, традиции", - утверждает специалист.

Не видит она смысла, чтобы украинские церкви объединялись.

"Зачем всех загонять в одно стойло? Мы уже были там. Там не уютно. Пусть бы не объединялись в один институт, а демонстрировали единство в духе, в верности заповедям Иисуса Христа, и в главном - любить ближнего своего", - добавляет он. Людмила.

А вот религиовед и культуролог Евгений Сависько отмечает, что вопрос о дате празднования Рождества Христова является религиозно-политическим. Это усложняет его решение.

"Среди духовенства и прихожанин нет единого мнения о дате празднования Рождества. Дискуссии продолжаются и среди православных, и среди греко-католиков. Консенсуса пока нет. Есть единичные эксперименты с ведома и согласия архиереев отмечать 25 декабря, однако они ни на что не влияют", – рассказал эксперт.

Также он отмечает, что объединение украинских православных церквей сейчас выглядит иллюзорно.

"И вот почему - обиды (настоящие и мнимые), хроническое взаимное недоверие, многолетняя негативная мифологизация оппонентов, безапелляционные заявления и комментарии, знание реальных добродетелей своих коллег - это все создает дикую болотную смесь, мешающую объединению. И едва ли не главным препятствием становится вмешательство наших политиков. Пока они не прекратят впихиваться в церковные процессы, до этого будет продолжаться разъединение наших церквей", - добавил эксперт.

Какая позиция украинских церквей

В Православной церкви Украины отмечают, что приняли во внимание многочисленные запросы верующих и учли дискуссию, которая "на протяжении многих лет идет в Церкви и в обществе" и разрешили праздновать Рождество 25 декабря.

Ранее настоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявлял, что провести календарную реформу и перейти на празднование Рождества на 25 декабря можно будет через 10 лет.

Вместе с этим глава УГКЦ блаженнейший Святослав выделил три начала, которые необходимы для проведения календарной литургической реформы. Помимо Рождества придется изменить все остальные даты недвижимых праздников в литургическом году.

По его словам, календарную реформу следует проводить вместе с другими церквями Украины, чтобы отмечать праздник всем вместе.

Также он отмечает, что война не является удобным временем для календарной реформы, потому что все силы сейчас следует направить на победу Украины.

Рядовые украинцы пока не имеют единого мнения по поводу даты празднования Рождества Христова. В каждом религиозном обществе обсуждается и решается этот вопрос индивидуально.

Однако уже сейчас почти треть общин в Украине отмечает Рождество 25 декабря.