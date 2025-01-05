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Старинные украинские фамилии для самых красивых и просто милых. Может, и ваша здесь есть?

Воскресенье 05 января 2025 08:00
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Старинные украинские фамилии для самых красивых и просто милых. Может, и ваша здесь есть? Какие фамилии давали в древности самым красивым украинцам (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы всегда ценили красоту, и поэтому давали в древности фамилии, которые указывали на привлекательность человека или же подчеркивали миловидность. Много таких фамилий существует и в современное время.

Какие фамилии давали украинцам, которые имели красивую и привлекательную внешность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Украинская традиция давать фамилию была связана не только с ремеслом или местом жительства, но и с внешностью человека.

Красоту считали Божьим даром, и часто она отражалась в именах или фамилиях, которые подчеркивали красоту и очарование.

Фамилии, которые указывали на внешнюю красоту

Гарний, Гарнюк. Прямой намек на красивость и приятную внешность. Люди с этими фамилиями считались настоящим украшением общества.

Красень, Красюк. Такие фамилии часто давали людям с выразительными чертами лица.

Чорнявий. Производное от "чорняві" - для мужчин с темными, выразительными волосами и карими глазами, которые считались очень привлекательными.

Рум'яний, Рум'янко. Отражало здоровый и привлекательный цвет лица.

Біленький. Символизировало светлую кожу или светлые волосы, что в те времена ассоциировалось с нежностью и чистотой.

Статний. Указывало не только на красоту, но и на хорошую осанку и стройность.

Почему красота была важной

В древности красивые люди часто получали повышенное внимание в обществе. Их считали "избранными", а красота воспринималась как отражение хорошего характера, силы или даже благословения. Поэтому имя имеет в себе не только описательный, но и символический смысл.

Фамилии, которые указывали на очарование или миловидность

Миленко, Миловид. Указывали на очаровательную внешность и мягкость человека.

Сонячний. Фамилия, которая описывала человека как "теплого" и "сияющего".

Дивний. Не буквально странный, а скорее - необыкновенной красоты.

А какие еще были фамилии?

Такие фамилии, как Гожий, Хороший, Хорошун, Хорошко, Принадний, Чистик, Форемний - указывают, что человек принадлежал к роду привлекательных. Их предки оставляли хорошее впечатление благодаря внешнему виду.

Мальований - такой человек поражал своей красотой и все восхищались его внешним видом.

Интересные факты:

  • Фамилии, связанные с внешностью, часто передавались по наследству, даже если следующее поколение уже не соответствовало этой характеристике.
  • В некоторых регионах красота была социальным фактором, и красивые люди даже имели больше шансов заключить выгодный брак.
  • В XIX веке в Украине красота начала восприниматься не только как черта внешности, но и как внутренняя гармония.
  • Во многих именах есть не только комплименты, но и намеки на региональные стандарты красоты (например, светловолосые или темноволосые красавцы).
  • Некоторые фамилии, которые обозначали красоту, сейчас очень распространены, а их первоначальное значение стало менее очевидным.

Ранее мы писали о том, какие старинные украинские фамилии указывали, что род возглавляла женщина.

А еще рассказывали о том, какие 10 украинских фамилий были редкими и они существуют до сих пор.

При написании материала использованы источники: history.org.ua, uknames.com, etnography.com.ua, труд ученого Юрия Редько "Современные украинские фамилии".

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