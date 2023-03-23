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23 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать, у кого именины

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Четверг 23 марта 2023 06:01
23 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

23 марта православные христиане вспоминают мучеников Кодрата и Василисы.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.

Традиции этого дня

Во время правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христианской веры. Василису также поймали и стали вынуждать отречься от Христа.

Однако девочка была непреклонна, и ее подвергли избиениям, страшным пыткам. На Руси святую Василису считали покровительницей талых вод, которые разливаются весной. Молились ей для того, чтобы большая вода не затопила деревню и дом. Василиса погибла мученической смертью, когда ей было 9 лет.

Считалось, что с этого дня начинаются мартовские грозы, а природа пробуждается.

Главные приметы этого дня

  • Если дует холодный ветер, то погода еще долго будет зимней.
  • Вешние воды в реку потекли – к хорошему улову плотвы.
  • Если уже прилетели журавли, значит, весной будет тепло.
  • Скворцы вернулись – снег скоро сойдет.
  • Если прилетели ласточки, то через две недели начнется разлив рек.
  • Жаворонок в небе кружит, значит, скоро появится первая трава.

Что нельзя делать в эту дату

  • В этот день не советуют выходить из дома. В народе считается, что, если выйти на улицу – можно принести в дом беду.

  • В этот день нужно отказаться от любых покупок.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Павел, Михаил, Марк, Леонид, Иван, Егор, Дмитрий, Денис, Георгий, Виктор, Ника, Галина, Василиса, Анастасия.

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