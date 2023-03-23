23 березня: яке сьогодні свято, що не можна робити, у кого іменини
23 березня православні християни згадують мучеників Кодрата та Василиси.
Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.
Традиції цього дня
За правління імператора Діоклетіана були організовані масові гоніння на послідовників християнської віри. Василису також спіймали і почали змушувати зречитися Христа.
Однак дівчинка була непохитна, і її піддали побиттям, страшним тортурам. На Русі святу Василису вважали покровителькою талих вод, що розливаються навесні. Молилися їй для того, щоби велика вода не затопила поселення і будинок. Василина загинула мученицькою смертю, коли їй було 9 років.
Вважалося, що з цього дня розпочинаються березневі грози, а природа прокидається.
Головні прикмети цього дня
- Якщо дме холодний вітер, то погода ще довго буде зимовою.
- Весняні води в річку потекли – до гарного улову плітки.
- Якщо вже прилетіли журавлі, то весною буде тепло.
- Шпаки повернулися – сніг скоро зійде.
- Якщо прилетіли ластівки, то за два тижні почнеться розлив річок.
- Жайворонок у небі кружляє, отже, скоро з'явиться перша трава.
Що не можна робити у цю дату
- Цього дня не радять виходити із дому. У народі вважається, що якщо вийти на вулицю – можна принести в будинок біду.
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Цього дня потрібно відмовитись від будь-яких покупок.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Ян, Павло, Михайло, Марк, Леонід, Іван, Єгор, Дмитро, Денис, Георгій, Віктор, Ніка, Галина, Василина, Анастасія.
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