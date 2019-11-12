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У Харкові поліцейський відкрив стрілянину в метро

Новини » Надзвичайні події     12.11.2019 - 09:19
У Харкові поліцейський відкрив стрілянину в метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждалих немає

У Харкові поліцейський відділу в метрополітені відкрив стрілянину на станції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як наголошується, постраждалих немає.

"На момент інциденту станція метро" Наукова "не працювала і була порожньою", - йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Повідомляється, що спецпідрозділ патрульної поліції "ТОР" роззброїв 22-річного капрала поліції і затримав його.

"За даним фактом призначено службове розслідування для притягнення винних осіб до відповідальності. Про подію проінформовано територіальне управління ДБР в м. Полтаві", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в одному з супермаркетів Харкова підліток вистрілив з пневматичного пістолета в бік відвідувачів. В результаті пригоди 39-річна жінка та її 19-річний син отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

Нагадаємо, вчора в Маріуполі чоловік стріляв по перехожих. Поліція його затримала.

Зазначимо, у Києві на Житомирській трасі кинули вибухівку на дах автомобіля, в якому перебував директор фармацевтичної фірми Ігор Сало. В результаті вибуху загинув водій автомобіля.

У Маріуполі чоловік відкрив стрілянину по перехожих У Києві стався збій в метро
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