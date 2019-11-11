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Пасажирів потяга Харків-Київ евакуювали через повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події     11.11.2019 - 14:23
Пасажирів потяга Харків-Київ евакуювали через повідомлення про мінування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вибухотехніки перевіряють поїзд на наявність вибухонебезпечних предметів

Пасажирів поїзда №719 сполученням Харків-Київ евакуювали через анонімне повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як повідомляється, повідомлення надійшло близько 11 годин. Вибухотехніки перевіряють поїзд на наявність вибухонебезпечних предметів.

"Вибухотехніки і правоохоронці перевіряють поїзд №719 Харків - Київ. Сьогодні близько 11-ї години невідомий повідомив поліції про його замінування", - йдеться в повідомленні.

Для проведення оперативних дій поїзд був зупинений о 11:12 на станції Миргород Полтавської області. Пасажирів евакуювали з потягу.

На місці працюють представники Національної поліції, ДСНС, Служби безпеки України та воєнізованої охорони "Укрзалізниці".

Нагадаємо, вранці 7 листопада поліція отримала повідомлення про мінування поїзда, який прямував у бік Львова з Києва. Пасажири були евакуйовані на станції Обвідний в Житомирській області.

Крім того, у Харкові 11 листопада повідомили про замінування трьох судів на проспекті Правди, 5, проспекті Незалежності, 13 і площі Героїв Небесної Сотні, 36.

Також у Харкові 7 листопада "мінували" станції метрів "Центральний ринок", "Спортивна" і "Університет". В результаті повідомлення з метро евакуювали понад 800 осіб. Після перевірки правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

У Харкові повідомили про замінування трьох судів Центральний залізничний вокзал у Києві відновив роботу
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