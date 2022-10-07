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В МОН рассказали, где в Украине школы и садики на 100% готовы отопительному сезону

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Пятница 07 октября 2022 17:52
В МОН рассказали, где в Украине школы и садики на 100% готовы отопительному сезону Фото: в МОН высказались о подготовке к отопительному сезону в школах и садиках (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине завершается подготовка учебных заведений к отопительному сезону, которая проходит в условиях военного положения. В министерстве образования и науки проинформировали о готовности в разных регионах по состоянию на сегодня.

Об этом 7 октября рассказал глава МОН Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram.

Так, в настоящее время к осенне-зимнему периоду уже готовы 24 388 учебных заведений, что составляет более 90% от всех учреждений образования.

По словам чиновника, в регионах, где не ведутся активные бои, учебные заведения в ближайшее время достигнут стопроцентной готовности к зиме.

Где в школах и садиках полностью готовы к холодам

В общем по стране в школах - 91,5% готовности. При этом на 100% они уже готовы в 11 областях, а именно:

  • в Винницкой,
  • Волынской,
  • Днепропетровской,
  • Житомирской,
  • Киевской,
  • Ивано-Франковской,
  • Кировоградской,
  • Ровенской,
  • Полтавской,
  • Тернопольской,
  • Черновицкой областях.

В еще 5 областях школы сейчас готовы на 90% и более.

В МОН добавили, что обследования не проводились в Донецкой, Луганской и Херсонской областях из-за активных боевых действий по отражению навалы российских оккупационных войск.

"Готовность к отопительному сезону детских садов во всех областях составляет 92%. 100% готовность в 13 областях и городе Киеве", - рассказал Шкарлет.

Какая готовность к зиме во всех учебных заведениях

Министр проинформировал, что на 100% готовы к отопительному сезону учебные заведения 8 областей:

  • Киевская,
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Ивано-Франковская,
  • Ровенская,
  • Полтавская,
  • Тернопольская,
  • Черновицкая области.

Напомним, ранее в КГГА рассказали, какая температура будет в школах Киева.

К слову, недавно в министерстве развития общин и территорий рассказали украинцам, как подготовить квартиру или дом к отопительному сезону.

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