В МОН рассказали, где в Украине школы и садики на 100% готовы отопительному сезону
В Украине завершается подготовка учебных заведений к отопительному сезону, которая проходит в условиях военного положения. В министерстве образования и науки проинформировали о готовности в разных регионах по состоянию на сегодня.
Об этом 7 октября рассказал глава МОН Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram.
Так, в настоящее время к осенне-зимнему периоду уже готовы 24 388 учебных заведений, что составляет более 90% от всех учреждений образования.
По словам чиновника, в регионах, где не ведутся активные бои, учебные заведения в ближайшее время достигнут стопроцентной готовности к зиме.
Где в школах и садиках полностью готовы к холодам
В общем по стране в школах - 91,5% готовности. При этом на 100% они уже готовы в 11 областях, а именно:
- в Винницкой,
- Волынской,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- Киевской,
- Ивано-Франковской,
- Кировоградской,
- Ровенской,
- Полтавской,
- Тернопольской,
- Черновицкой областях.
В еще 5 областях школы сейчас готовы на 90% и более.
В МОН добавили, что обследования не проводились в Донецкой, Луганской и Херсонской областях из-за активных боевых действий по отражению навалы российских оккупационных войск.
"Готовность к отопительному сезону детских садов во всех областях составляет 92%. 100% готовность в 13 областях и городе Киеве", - рассказал Шкарлет.
Какая готовность к зиме во всех учебных заведениях
Министр проинформировал, что на 100% готовы к отопительному сезону учебные заведения 8 областей:
- Киевская,
- Винницкая,
- Волынская,
- Ивано-Франковская,
- Ровенская,
- Полтавская,
- Тернопольская,
- Черновицкая области.
Напомним, ранее в КГГА рассказали, какая температура будет в школах Киева.
К слову, недавно в министерстве развития общин и территорий рассказали украинцам, как подготовить квартиру или дом к отопительному сезону.