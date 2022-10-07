В МОН рассказали, где в Украине школы и садики на 100% готовы отопительному сезону

В Украине завершается подготовка учебных заведений к отопительному сезону, которая проходит в условиях военного положения. В министерстве образования и науки проинформировали о готовности в разных регионах по состоянию на сегодня.

Об этом 7 октября рассказал глава МОН Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram .

Так, в настоящее время к осенне-зимнему периоду уже готовы 24 388 учебных заведений, что составляет более 90% от всех учреждений образования.

По словам чиновника, в регионах, где не ведутся активные бои, учебные заведения в ближайшее время достигнут стопроцентной готовности к зиме.

Где в школах и садиках полностью готовы к холодам

В общем по стране в школах - 91,5% готовности. При этом на 100% они уже готовы в 11 областях, а именно:

в Винницкой,

Волынской,

Днепропетровской,

Житомирской,

Киевской,

Ивано-Франковской,

Кировоградской,

Ровенской,

Полтавской,

Тернопольской,

Черновицкой областях.

В еще 5 областях школы сейчас готовы на 90% и более.

В МОН добавили, что обследования не проводились в Донецкой, Луганской и Херсонской областях из-за активных боевых действий по отражению навалы российских оккупационных войск.

"Готовность к отопительному сезону детских садов во всех областях составляет 92%. 100% готовность в 13 областях и городе Киеве", - рассказал Шкарлет.

Какая готовность к зиме во всех учебных заведениях

Министр проинформировал, что на 100% готовы к отопительному сезону учебные заведения 8 областей: