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ЕС призвал TikTok и Twitter активизировать усилия по противодействию языку розни

Среда 08 ноября 2023 07:31
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ЕС призвал TikTok и Twitter активизировать усилия по противодействию языку розни Фото: ЕС хочет, чтобы TikTok и Twitter активнее противодействовали языку розни (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Социальные сети TikTok и Twitter еврокомиссары призвали активизировать свои усилия по противодействию "незаконному языку ненависти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова во время встречи с исполнительным директором TikTok Шоу Чу и руководителем отдела глобальных дел Twitter Ником Пиклзом заявила, что платформы должны усилить усилия по борьбе с языком вражды.

Отмечается, что в соответствии с законом Европейского Союза о цифровых услугах, который вступил в силу год назад, большие технологические платформы и поисковые системы должны делать больше для борьбы с вредоносным и незаконным контентом, в противном случае им грозит штраф.

Что предшествовало

Европейский союз предупредил Илона Маска, что может применить против Twitter меры, поскольку в социальной сети распространяют дезинформацию о террористических атаках ХАМАС на Израиль.

Также ЕС признал Twitter самым большим средством распространения российской лжи и пропаганды.

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