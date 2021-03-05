2021 рік буде бити рекорди: в Україні прогнозують сильну посуху

Екологи прогнозують, що 2021-й рік буде ще спекотніше, ніж попередній. Це призведе до проблеми з урожайністю, пересихання річок, а питання з питною водою будуть загострюватися, як у нашій країні, так і в усьому світі.

Про це нам розповіли в прес-службі Національної екологічної ради України.

"Очікується, що 2021 рік буде значно тепліше попереднього, який побив рекорди за кількістю днів у році з температурою вище 30 градусів. Потепління стрімко відбувається в північних регіонах України. При цьому степ атакує посуха", - кажуть експерти.

Як підвищення температури вплине на врожайність

Такі зміни клімату можуть спровокувати передчасне дозрівання ярих культур і одночасно знизити їх врожайність. А от умови вегетації для озимої пшениці стануть більш сприятливими. Також озимий ріпак краще буде рости в північних регіонах і гірше в степу. На Північ перемістяться і зони вирощування сої і соняшнику.

А вирощування кукурудзи може стати проблематичним. Також прогнозується поширення різних хвороб рослин, шкідників, активізуються бур'яни.

Кліматичні зміни загрожують стихійними явищами

За прогнозами екологів, у південних областях (Миколаївській, Херсонській, Одеській) стануть частішими посухи і суховії - їх кількість в найближчі роки зросте на 15-30%. У Центрі почастішають град, сильні вітри. А ось на Захід прийдуть часті рясні дощі, тому повеней там не уникнути.

"Від неприродно спекотного клімату в першу чергу будуть страждати малі водотоки. Вони будуть міліти, пересихати. За останні двадцять років з карти України зникло більше десяти тисяч малих річок", - кажуть екологи.

Вони наполягають на тому, що Україні потрібна продумана державна водна програма, яка б змогла вберегти більшу частину водойм від катастрофи.