У 2020 році сильно подорожчають сигарети: названа нова ціна за пачку

В Україні з 1 січня 2020 року сильно подорожчають сигарети, в тому числі піднімуться ціни на табаконагріваючі пристрої типу IQOS. Скільки коштуватиме одна пачка цигарок в новому році, пише видання OBOZREVATEL.

Подорожчання буде плановим, так як ще в 2017 році був прийнятий закон про поступове підвищення акцизів на тютюнові вироби. Таке плавне подорожчання відбуватиметься до 2025 року.

З 1 січня ціни на сигарети виростуть приблизно на 20% і в середньому пачка коштуватиме від 45 гривень. Підвищаться також ціни на стіки, що призведе до подорожчання табаконагріваючих пристроїв.

Кілограм тютюну на даний момент стоїть 949 гривень, з 1 січня ця сума зросте до 1139 гривень. Для електронних сигарет і систем нагріву тютюну створено окремий код товару і акциз на них складе з 1 січня 1213 гривень. Середня ціна однієї пачки цигарок з 2020 року складе 45 гривень, на стіки – 63 гривні.

Підвищення акцизної ставки пов'язано з вирівнюванням її до європейських норм – 90 євро за 1000 сигарет. У 2017 році був прийнятий закон, який встановив 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби. У 2017 році було підвищення на 30%, а з 2018 по 2025 рік – щорічне підвищення складе 20%.

За прогнозами, у 2025 році середня ціна за одну пачку сигарет складе близько 90 гривень. На даний момент різниця в ціні між звичайними сигаретами і стиками становить близько 20 гривень, до 2025 року ця різниця досягне 150 гривень.