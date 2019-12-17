У 2020 році очікується рекордна кількість затемнень: названі дати

В 2020 році очікується не менше 6 затемнень, а це набагато більше, ніж зазвичай. Новий рік настане в так званому "коридорі" затемнень, який розпочнеться 26 грудня і закінчиться 10 січня. Однак фахівці стверджують, що не варто боятися таких затемнень. Про це пише УНН.

Як відзначають фахівці, затемнення – це дуже корисне явище, і щоб уникнути негативних наслідків – варто заздалегідь планувати свої справи.

"У 2020 році відбудеться шість затемнень і це більше, ніж зазвичай. Боятися затемнень зовсім не потрібно. Це хороше явище природи і дуже корисне для періодичної духовної роботи над собою", - пояснила доктор астропсихології та інтегративної психології, завідувач кафедри астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природно-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко.

Вона пояснила, що свої плани потрібно складати згідно з графіком затемнень і це дасть можливість їх повністю реалізувати.

"Звертайте увагу на точний час сонячних затемнень і в першу годину після точної фази складайте свої довгострокові бізнес-плани", - зазначила астропсихолог.

Новий рік всі жителі планети зустрінуть в коридорі затемнень. 26 грудня о 7:18 (за Київським часом) відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, а 10 січня, о 21:21 відбудеться напівтіньове місячне затемнення. У зв'язку з цією космічною подією, за словами Осипенко, до серйозних змін варто готуватися тим, хто народився в період з 23 грудня по 13 січня.

Коридори місячних і сонячних затемнень у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

Наступний коридор затемнень відбудеться з 5 червня до 5 липня, але самим знаковим днем стане 21 червня – день літнього сонцестояння.

"Варто мати на увазі, що будь-який період затемнень – досить складний період для психологічного стану людей, і особливо тих, хто чутливий до місячних ритмів. Якщо ви знаєте про це – не провокуйте сварки і конфлікти, і будьте хорошим помічником для своєї родини і близьких вам людей", - попередив фахівець.

Цей період буде прекрасною можливістю для серйозних змін для тих, хто народився в період з 3 до 9 червня, а також з 4 по 11 грудня.

21 червня, о 9:41 відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, яке при наявності гарної погоди, зможуть побачити і жителі України. Люди, народжені з 18 по 24 червня, а також з 20 по 26 вересня, з 19 по 25 грудня і з 18 по 24 березня зможуть змінити своє життя в бажаному напрямку.

30 квітня в 11:30 відбудеться ще одне напівтіньове місячне затемнення, а 14 грудня в 18:13 – повне сонячне затемнення. Кардинальні зміни в 2021 році можуть чекати тих, хто народився з 12 по 18 грудня.