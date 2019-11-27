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У Нью-Йорку заборонили електронні сигарети

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 07:12
У Нью-Йорку заборонили електронні сигарети
Ілюстративне фото (polezniesoveti.net)

Також проголосували за заборону всіх ароматизаторів, крім тютюну

Законодавці Нью-Йорка проголосували за заборону ароматизованих електронних сигарет. За це проголосував у вівторок, 26 листопада, міська рада, передає Time.

Також міськрада підтримала заборону всіх електронних сигарет і рідких ароматизаторів, крім тютюну. Прихильники заборони заявили, що вони діють, щоб захистити молодих людей, чиє використання електронних сигарет зросло в останні роки.

Член Демократичної міської ради Марк Левін заявив, що "немає більш високих зобов'язань, ніж захист здоров'я дітей".

Прихильники вейп-індустрії після голосування засудили таке рішення, почавши кидати підроблені доларові купюри з балкона палати міськради.

Мер демократів Білл де Блазіо заявив, що підтримує заборону - або підпише закон, або дозволить йому вступити в силу автоматично.

Нагадаємо, у США кількість жертв, які курили електронні сигарети, збільшилась до 26 осіб.

У США хочуть заборонити продаж електронних сигарет У США кількість загиблих від куріння електронних сигарет зросла до 26
Новини України электронные сигаретыНью-Йорк
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