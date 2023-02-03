Курс доллара продолжил падение: сколько стоит валюта в Украине 3 февраля

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 40,30 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 43,75 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,65 грн (39,80 - 2 февраля)

продажа - 40,30 грн (40,45 - 2 февраля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 42,75 грн (42,90 - 2 февраля),

продажа - 43,75 грн (43,85 - 2 февраля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 9,00 грн (9,00 - 2 февраля),

продажа - 9,25 грн (9,25 - 2 февраля) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 3 февраля составляет 40,1724 гривен за евро (+0,3401 грн). Таким образом, официальный курс впервые в истории превысил уровень в 40 гривен.