Курс доллара продолжил падение: сколько стоит валюта в Украине 3 февраля
Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В обменных пунктах Украины сегодня, 3 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 40,30 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 43,75 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,65 грн (39,80 - 2 февраля)
- продажа - 40,30 грн (40,45 - 2 февраля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 42,75 грн (42,90 - 2 февраля),
- продажа - 43,75 грн (43,85 - 2 февраля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 9,00 грн (9,00 - 2 февраля),
- продажа - 9,25 грн (9,25 - 2 февраля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля).
В то же время курс евро на 3 февраля составляет 40,1724 гривен за евро (+0,3401 грн). Таким образом, официальный курс впервые в истории превысил уровень в 40 гривен.
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