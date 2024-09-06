Как правильно крестить ребенка? Обратите внимание на важные приметы

Крещение ребенка - это важный обряд, имеющий большое значение для верующих. Правильное проведение этого ритуала обеспечивает не только духовную защиту для малыша, но и приносит удачу и счастье в семью.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список примет и правил, как правильно крестить ребенка и на что обратить внимание во время проведения ритуала.

Значение обряда

Крещение младенцев - это важный и радостный обряд для всей семьи. После обряда крещения родители и крестные становятся кумовьями.

Украинцы верят, что крещение защищает ребенка от злых сил и очищает его от первородного греха. Согласно древним верованиям, мать является посредником между миром живых и мертвых. Вскоре после рождения ребенка ему надевали оберег, защищавший его от злых духов в течение сорока дней. Только потом проводили крестины, после которых у ребенка появлялся свой собственный Ангел-хранитель.

Кроме этого, крестные родители берут на себя обязанность помогать ребенку в духовном развитии, знакомить его с религией и быть поддержкой, если вдруг он потеряет родных родителей.

Что нужно сделать перед ритуалом

Крещение ребенка - это важный праздник, сопровождающийся множеством примет и верований, до сих пор имеющих большое значение в украинской традиции. На что обратить внимание перед крещением:

Крестик. Лучше купить крестик в церкви. Там он будет посвящен по всем правилам, а священник поможет выбрать подходящий размер. Лучше выбрать серебряный нательный крестик.

Лучше купить крестик в церкви. Там он будет посвящен по всем правилам, а священник поможет выбрать подходящий размер. Лучше выбрать серебряный нательный крестик. Крест и значок. Перед крещением нужно приобрести крестец и икону святого, именем которого назван ребенок. Эти предметы также следует освятить заранее.

Перед крещением нужно приобрести крестец и икону святого, именем которого назван ребенок. Эти предметы также следует освятить заранее. Пожертвование. Рекомендуется пожертвовать на развитие церкви, где будет проводиться обряд крещения.

Предрассудки и приметы во время крещения

При крещении важно обращать внимание на поведение ребенка, ведь он может нести определенные знаки или символы. Вот несколько традиционных верований:

Беспокойное поведение. Если ребенок ведет себя беспокойно во время крещения, это может считаться плохим знаком, предвещающим скорую смерть. Это поверье распространено в Киевской области.

Если ребенок ведет себя беспокойно во время крещения, это может считаться плохим знаком, предвещающим скорую смерть. Это поверье распространено в Киевской области. Чихание. На Гуцульщине чихание ребенка во время обряда считалось недобрым знаком. Но в восточной Украине чихание или плач ребенка, напротив, предвещали крепкое здоровье и долгую жизнь.

На Гуцульщине чихание ребенка во время обряда считалось недобрым знаком. Но в восточной Украине чихание или плач ребенка, напротив, предвещали крепкое здоровье и долгую жизнь. Зевота. Если ребенок зевает во время крещения, это могло означать, что он будет лживым, согласно верованиям Гуцульщины.

Если ребенок зевает во время крещения, это могло означать, что он будет лживым, согласно верованиям Гуцульщины. Спокойное поведение. Ребенок, который вел себя спокойно во время обряда, считался знаком спокойного и хорошего характера.

Ребенок, который вел себя спокойно во время обряда, считался знаком спокойного и хорошего характера. Свечи. Яркое горение держащихся до конца обряда свечей символизирует крепкое здоровье для ребенка. Если же свечи гаснут раньше, это может быть плохим знаком и вызывать беспокойство по поводу здоровья ребенка.

Не менее важен выбор христианского имени для младенца. Имя должно быть связано с ангелом-хранителем, который станет защитником ребенка. Правильный выбор имени имеет большое значение, ведь он повлияет на жизнь ребенка, обеспечивая ему счастливую и легкую судьбу.

Приметы после крещения

После крещения есть несколько традиций, помогающих защитить ребенка и принести ему счастье. Когда возвращаются домой, крестные родители пытаются избегать встречи с недоброжелательными людьми. Дома зажигают свечу, а крестная мать перерубает волосок ребенка серебряной монетой для счастливой жизни и здоровья.

Миро, которым помазали ребенка, не смывают в течение суток. Ребенка не купают ночью. Если же купают, водой с миром умывают молодую девушку, символизирующую скорый и счастливый брак. Младенца обносят вокруг праздничного стола, приносящего изобилие и счастливую жизнь. После обряда родители устраивают праздничную трапезу с родственниками и друзьями.