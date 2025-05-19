20 лет iPhone. Каким будет юбилейный смартфон от Apple: новости и слухи

В 2017 году, к 10-летию iPhone, компания представила iPhone X с полностью экранным дизайном, без рамок сверху и снизу, без кнопки Home и Touch ID. Тогда же дебютировала система Face ID, которая задала тренд для дизайна iPhone на следующие десять лет.

К "iPhone XX" компания стремится превзойти саму себя, и, согласно слухам, Apple действительно готовит нечто крупное.

Компания хочет создать полностью стеклянный iPhone без вырезов в дисплее, что может стать основой для топовой модели iPhone 19 Pro. Главная цель - настоящий экран от края до края.

Дизайн

Юбилейный iPhone 2027 года может получить радикально новый дизайн с дисплеем без видимой рамки или бортиков. Ранние утечки указывают на то, что Apple работает над экраном, который будет изгибаться по всем четырем сторонам устройства, создавая эффект "безграничного" визуального восприятия.

Apple стремится разработать в основном стеклянный iPhone с изогнутым дисплеем и без каких-либо вырезов. Это означает внедрение подэкранной технологии Face ID и фронтальной камеры.

Однако полностью стеклянный iPhone с обернутым по корпусу дисплеем окажется менее прочным по сравнению с текущими моделями, использующими титановые или алюминиевые рамки. Поэтому компании, вероятно, придется разработать новое, более прочное стекло, прежде чем такой дизайн станет реальностью.

Предполагаемый дизайн юбилейного iPhone (фото: MacRumors)

Аккумулятор

Apple также разрабатывает новую технологию аккумуляторов, которая может появиться в iPhone образца 2027 года. Компания рассматривает возможность использования анодов из чистого кремния.

Такие батареи способны хранить больше ионов лития на грамм по сравнению с современными аналогами, что приведет к значительному увеличению времени автономной работы без необходимости в существенном увеличении размеров аккумулятора.

Оперативная память

Для моделей iPhone 2027 года Apple может применить продвинутую технологию оперативной памяти, ориентированную на искусственный интеллект.

В частности, рассматривается использование Mobile High Bandwidth Memory (HBM) - типа DRAM, в котором чипы памяти располагаются вертикально и соединяются через крошечные вертикальные соединения для повышения скорости передачи сигнала.

В смартфонах такая технология обеспечит высокую пропускную способность данных при минимальном энергопотреблении и компактных размерах чипов.

Название

Технически юбилейная линейка iPhone 2027 года будет называться iPhone 19. Однако в 2017 году Apple уже нарушала линейность, выпустив iPhone X вместе с iPhone 8. В этом году компания может пойти по тому же пути, хотя окончательное название пока не раскрывается.

Apple может назвать устройство iPhone 20, по аналогии с решением по iPhone X, или же остаться на названии iPhone 19. Также не исключено, что полностью экранная модель получит новое имя - например, iPhone Ultra.

Юбилейный iPhone может стать заменой линейки Pro или продаваться параллельно с ней. Однако, учитывая, что в 2026 году ожидается выход складного iPhone, добавление еще одной модели может показаться избыточным.

Дата запуска

Предположительно, юбилейный 20-летний iPhone поступит в продажу осенью 2027 года.