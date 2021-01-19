-20 не перешкода: як в Києві на Водохреща люди занурюються у крижану воду (фото)

В Києві на Водохреща люди занурюються в ополонку (фото: РБК-Україна)

На Водохреще 19 січня у Києві, незважаючи на -20 градусів морозу, люди все одно занурюються у крижану воду. Так, наприклад, рано вранці в Оболонському районі столиці помічено багато охочих зануритися в ополонку.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky news.

"Люди з самого ранку прийшли до Дніпра, щоб зануритися в крижану воду. Кажуть, що це незабутні емоції. До того ж процедура додає сил на рік і змиває весь негатив", - повідомляє видання.

На Оболоні люди прийшли зануритися в ополонку (фото: pavlovsky news)

За традицією занурюється в ополонку на Водохреща і мер Києва Віталій Кличко. На сторінці в Facebook "Братство Кличко" з'явилися фото запливу градоначальника.

Віталій Кличко і українці занурюються на Водохреща в ополонку (фото: facebook.com/klitschkobrotherscom)

До речі, біля людей чергують рятувальники і медики, щоб у разі чого - відразу допомогти.

Відзначимо, що люди зовсім не дотримуються ніяких карантинних обмежень. Маску тут побачити зовсім неможливо, про соціальну дистанцію мови не йде.

На Оболоні люди занурюються в ополонку

Як ми писали раніше, розповіла синоптик, де на Водохреща будуть найсуворіші морози.