Погода на Водохреще в Україні: де будуть найсильніші морози

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні у вівторок, 19 січня, очікується холодної й температура повітря місцями впаде до -21 градуса. У кількох областях можливий невеликий сніг.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни опадів не буде, проте очікується похмура й холодна погода. У нічні години температура повітря знизиться до -20 -16 градусів, вдень очікується від -15 до -12 градусів.

У південних областях мінлива хмарність, але без опадів. Нічна температура повітря становитиме -18 -15 градусів, у денні години стовпчики термометрів покажуть від -12 до -7 градусів. У Криму сухо, вночі від -11 до -9 градусів, вдень від -7 до -5 градусів.

На півночі країни без істотних опадів, вночі температура знизиться до -20 градусів, вдень в регіоні очікується від -14 до -12 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують невеликий сніг, який охопить всі області, окрім Волині. Нічна температура повітря коливатиметься від -22 до -18 градусів, на Закарпатті -14 -12 градусів. Вдень у більшості областей очікується від -13 до – 10 градусів, в Ужгороді -7 -5 градусів.

В центральній частині країни без опадів, нічна температура впаде до -21 -19 градусів, вдень від -13 до -11 градусів.

У Києві на Водохреща хмарно, але без істотних опадів. Вночі від -20 до -18 градусів, вдень термометри покажуть від -15 до -13 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 19 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких областях морози почнуть відступати першими.

А також розповідали про те, що синоптики дали невтішні прогнози для України.