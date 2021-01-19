-20 не помеха: как в Киеве на Крещение люди окунаются в ледяную воду (фото)

В Киеве на Крещение люди окунаются в прорубь (фото: РБК-Украина)

На Крещение 19 января в Киеве, несмотря на - 20 градусов мороза, люди все равно окунаются в ледяную воду. Так, например, рано утром в Оболонском районе столицы замечено много желающих окунуться в прорубь.

Об этом сообщается в Telegram-канале Pavlovsky news.

"Люди с самого утра пришли к Днепру, чтобы окунуться в ледяную воду. Говорят, что это незабываемые эмоции. К тому же процедура придает сил на год и смывает весь негатив", - сообщает издание.

На Оболони люди пришли окунуться в прорубь (фото: pavlovsky news)

По традиции окунается в прорубь на Крещение и мэр Киева Виталий Кличко. На странице в Facebook "Братство Кличко" появились фото заплыва градоначальника.

Виталий Кличко и украинцы окунаются на Крещение в прорубь (фото: facebook.com/klitschkobrotherscom)

Кстати, возле людей дежурят спасатели и медики, чтобы в случае чего - сразу помочь.

Отметим, что люди совсем не придерживаются никаких карантинных ограничений. Маску здесь увидеть совсем невозможно, о социальной дистанции речи не идет.

На Оболони люди окунаются в прорубь

Как мы писали ранее, синоптик рассказала, где на Крещение будут самые суровые морозы.