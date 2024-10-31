Афиша ноября: самые интересные концерты, спектакли и фестивали в Украине

В ноябре украинцев ждут юмористические представления, танцевальные перформансы, концерты украинских звезд и атмосферные вечера в стиле кабаре. Афиша этого месяца богата интересными событиями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, куда пойти в ноябре и какие концерты запланированы на последний месяц осени.

Спектакль "Один на Один": новые герои и глубокие смыслы на киевской сцене

3 ноября в Центре культуры и искусств КПИ состоится второй показ танцевального представления "Один на Один". После успешной премьеры, получившей одобрительные отзывы, команда подготовила обновленную версию, которая еще глубже изучит темы выбора и внутренней борьбы. Перед началом спектакля состоится благотворительный аукцион, средства которого пойдут в поддержку Вооруженных Сил Украины.

В новой версии представления появятся дополнительные персонажи, а драматические истории на сцене станут еще насыщеннее. Символические герои в шляпах, олицетворяющие общество, будут подчеркивать влияние внешних обстоятельств на личные решения каждого. Хореография постановки позволяет через каждое движение почувствовать конфликты и показать, как наши выборы могут изменить жизнь.

Когда: 3 ноября, 18:00

Где: Киев, ЦКМ КПИ им. И. Сикорского (Берестейский проспект, 37)

Билеты: 399-1399 грн.

DOROFEEVA с туром по Украине: поддержи украинскую музыку и ВСУ

Этой осенью популярная певица DOROFEEVA отправилась в концертный тур по городам Украины с любимыми хитами "Щоб не було", "вотсап", "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "А я все плакала" и другими. В ноябре она посетит Тернополь, Николаев, Одессу, Львов и Кривой Рог. Финальной точкой тура станет Киев.

В каждом из городов фанатам Нади предлагают уникальную возможность - приобрести билеты на благотворительную инициативу Meet & Greet. Это шанс посетить закрытый саундчек, встретиться с артисткой и ее командой, сделать фотоснимки и получить автограф. Все средства с продажи Meet & Greet билетов пойдут в поддержку ВСУ.

Когда: 1, 2, 6, 7, 8, 22 ноября

Билеты: от 790 гривен.

Афиша концертов Дорофеевой в ноябре

"Чорний Квадрат" в ноябре: вечера юмора в Caribbean Club

Театр "Чорний Квадрат" возвращается на сцену Caribbean Club с новыми порциями позитива. Этот независимый театр, начавший свой творческий путь в 1991 году, уже более десяти лет радует зрителей своими представлениями, помогающими расслабиться и получить заряд хорошего настроения.

В ноябре запланировано восемь комедийных постановок, затрагивающих как бытовые, так и более личные темы. Среди них: "Медовий місяць", "Роздягайся - будемо… говорити!", "Закохані танцюють у ліжку", "Кава похапцем або сніданок в наручниках" и другие. Все представления проходят на украинском языке, каждую среду и субботу.

Когда: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 27, 30 ноября, 15:00 или 18:30

Где: Киев, Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Билеты: 350-690 гривен.

Концертный тур JAMALA: музыка для своих

JAMALA выступит в шести украинских городах с программой "Свої" - это ее первый концертный тур по городам Украины с начала полномасштабного вторжения.

Через два года JAMALA активно выступала за границей, донося истории украинской борьбы миру и привлекая иностранцев к поддержке Украины. Теперь она стремится обнять песнями своих слушателей дома. На концертах прозвучат ее самые известные хиты, как "Шлях додому", "1944", "Крила", а также новые композиции "Мій брате", "Люблю" и другие.

"Я соскучилась по своим слушателям, по их искренности и неподдельным эмоциям на концертах. Хочу поддержать, вдохновить и поделиться с вами своей энергетикой", - комментирует певица.

Когда: 27, 28, 30 ноября

Билеты: от 490 гривен.

Афиша концертов Джамалы в ноябре

Фоторепортажи о войне, экологических кризисах и событиях года: выставка World Press Photo 2024 в Довженко-Центре

До 17 ноября в Музее кино Довженко-Центра продлится выставка World Press Photo 2024. В Киеве представлено 129 фотографий-победителей со всего мира, отражающих глобальные темы года: войны, протесты, миграционный и климатический кризис.

Среди работ - проект Юлии Кочетовой "Війна це особисте", одержавший победу в категории "Відкритий формат". Также экспонируется репортаж немецкого фотографа Иоганны Марии Фриц о разрушении Каховской ГЭС, победившей в категории "Історії". В Украине выставку World Press Photo будут показывать во второй раз.

Когда: до 17 ноября

Где: Киев, Музей кино Довженко-Центра (ул. Васильковская, 1)

Билеты: 100 грн.

Стендап-тур Феликса Редьки: "Цирк на дроті"

Известный стендап-комик Феликс Редька едет в тур по Украине со своей новой программой "Цирк на дроті". Она посвящена сложному настоящему, где юмор становится способом пережить нестабильность.

Получивший известность благодаря "Стендапу в бомбосховищі", образу "народного мэра" Анатолия Почечуна, подкасту "Комік плюс Історик" и известным дискуссиям с Ириной Фарион, поделится с украинцами своим острым и бескомпромиссным юмором. Феликс посетит 23 города и завершит тур концертом в столице.

Когда: 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ноября

Билеты: от 290 гривен.

Афиша концертов Феликса Редьки

Концерт Палиндрома и Ship Her Son в Дрогобыче

На днях в Дрогобыче открывается новое музыкальное пространство Bigme, обещающее стать местом встречи для поклонников музыки и творческих инициатив. Соучредитель заведения Александр Сердюк еще давно пообещал, что на открытии будут выступать Палиндром и Ship Her Son – и обещание выполнено!

Этот вечер станет возможностью не только насладиться качественной музыкой, но и поддержать ВСУ, ведь собранные средства будут переданы на военные нужды. Мероприятие начнется в 18:30 и билетов всего 60.

Когда: 3 ноября, 18:30

Где: Дрогобыч, клуб Bigme (ул. Грушевского, 148Б)

Билеты от 300 гривен.

Книжный фестиваль "ФУНДАМЕНТ: ІСТОРІЇ ПРО КУЛЬТУРУ" - новый формат события для ценителей культуры

14 ноября в "Украинском доме" откроется книжный фестиваль "ФУНДАМЕНТ: ІСТОРІЇ ПРО КУЛЬТУРУ", посвященный изданиям о культуре. Это мероприятие соберет самый массив нонфикшн литературы, посвященной визуальным и пластическим искусствам, театру, кино, урбанистике, музыке, а также изданиям по философии, гуманитарным наукам и визуальным альбомам.

Фестиваль состоится в атриуме "Украинского Дома", который превратят в стилизованную артинсталляцию, напоминающую современную библиотеку. Посетители попадут не на обычную ярмарку, а в атмосферное пространство, посвященное культурным изданиям. Главный акцент фестиваля - модернизм как ключевое культурное явление, повлиявшее на формирование украинской идентичности, особенно в условиях современной войны.

Когда: 14 ноября, 18:00 - 17 ноября, 19:00

Где: Киев, Национальный центр "Украинский дом" (ул. Крещатик, 2)

Билеты бесплатно.

Оля Полякова: "Все буде добре"

"Все песни 100% на украинском. Обещаю, что вы будете удивлены! Также вы услышите треки из моего нового альбома, который я презентую совсем скоро", - комментирует концерт певица.

Программа разнообразная: и лирическая, и патриотическая, пронизанная темой войны и трогательными кадрами с фронта, личными историями украинских защитников, ставших неотъемлемой частью многих номеров. Также особое место отведено старым хитам, переведенным на украинский. А некоторые из них даже приобрели совершенно новое содержание, такие как: "Номер один" или "Рай на землі".

Где: Днепр, Днепровский академический театр оперы и балета

Когда: 25 ноября

Билеты: от 1390 гривен.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

LATEXFAUNA во всеукраинском туре: соблазняющая музыка

Этой осенью LATEXFAUNA отправляется во всеукраинский тур, чтобы подарить своим поклонникам настоящий музыкальный праздник. Группа посетит Полтаву, Днепр, Винницу, Житомир, Ровно, Львов и Ужгород.

Короли украинской инди-сцены подготовили специальную программу, которая будет включать в себя самые любимые хиты - "Лайм", "Баунті", "Черкащина", "Масандра" и другие давно полюбившиеся слушателям композиции. Кроме того, фанаты смогут первыми услышать новые треки, которые станут частью концертной программы. Часть средств от продажи билетов пойдет на поддержку ВСУ.

Когда: 15, 16, 21, 22, 28, 29, 30 ноября

Билеты: от 550 гривен.

Вечер кабаре в Киеве: варьете "Рояль" на сцене Caribbean Club

Варьете "Рояль" - это уникальный вечерний формат для взрослых, сочетающий шоу и изысканный ужин. В главной роли - звездная вокалистка Lida Lee, а гостей ждут не только музыкальные номера, но и отличная кухня в уютной атмосфере. В стоимость билета входит посещение шоу и напиток по выбору - бутылка просеко или вина на двоих.

Традиционно часть прибыли от шоу передается на поддержку Вооруженных сил Украины.

Когда: 15 и 29 ноября, 19:00

Где: Киев, Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Билеты: 940-1940 грн.

PARFENIUK в Киеве: первый столичный перформанс артиста

PARFENIUK – амбициозный и талантливый selfmade-артист, которому покоряются топ-чарты радиостанций и стриминговых платформ. Его хиты - "Провела екскурсію", "Відриваючись", "Долоні", "Забий", "На даху", "Температура", "Поряд", "Мала".

Крутой хитмейкер исполнит свои главные хиты, а также представит песни в дуэте с KOLA и Wellboy.

Когда: 16 ноября

Где: Киев, ORIGIN STAGE (ул. Шота Руставели, 16А)

Билеты: 690 гривен.

"Мій Івасюк": вечер легендарных хитов

Концерт в исполнении джазового квинтета The Impressions Jazz Quintet подарит вам возможность послушать джазовые интерпретации композиций, вошедших в Золотую сокровищницу украинской эстрадной песни: "Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори" и другие.

Где: Октябрьский дворец, Киев (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)

Когда: 23 ноября в 18:00

Билеты: от 299 гривен.