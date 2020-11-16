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20 років працювала в школі: подробиці ДТП в Києві, в якій таксист убив двох жінок

Автор: Роман Мирончук

В Києві сталася ДТП на Окружній, яка забрала життя працівниці школи і ще одної жінки

У п'ятницю, 13 листопада, у Києві на Великій Окружній сталася смертельна аварія. Таксист Uber вилетів на зупинку і збив людей, включаючи 60-річну Антоніну Тесленко, яка їхала на роботу в школу. Всього в аварії загинули 2 жінки, і ще двоє людей отримали травми і перебувають в лікарні.

Про смерть своєї дружини чоловік довідався, коли прибіг на місце аварії і побачив її сумку. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Антоніну поховали в Житомирській області в неділю, 15 листопада, де жили її батьки. Провести її в останню путь приїхали десятки людей з різних куточків країни. Жінка близько 20 років працювала в київській школі №288.

Тесленко Антоніна (фото: Facebook Антоніни Тесленко)

В день смерті Антоніна Іванівна рано вранці їхала на роботу. В школі працює її чоловік, і вона повинна його змінити. Родичка розповіла, що чоловік чекав її і дзвонив на мобільний телефон, але вона не відповідала.

Після цього він попросив його замінити, а сам поїхав додому, але там її теж не виявилося. Він вийшов на вулицю, і почав питати людей на базарі, чи не бачили вони його дружину. Там вже хтось розповів про аварію.

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Коли швидка допомога прибула на місце ДТП, то жінка ще була жива. Її повезли в лікарню, але вона померла в кареті скоро допомоги.

У Антоніни Іванівною дітей своїх не було, але зате було більше десятка хрещеників. А поганих людей в хресні мами не беруть. Вона піклувалася про всіх них, завжди передавала їм гостинці.

Нагадаємо, що 23-річний водій таксі, який влаштував смертельну ДТП, заснув за кермом, що і призвело до трагедії. Крім того, він любив ганяти по місту, і хвалився "майстерністю" водіння, показуючи, як ігнорує ПДР.

Раніше в Києві таксист вигнав пасажирку на дощ через її прохання надіти маску.

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