У Києві таксист влетів у зупинку з людьми: з'явилося відео моменту ДТП

ДТП у Києві на Окружній (колаж: РБК-Україна)

В Києві сталася ДТП на Окружній за участю автомобіля таксі

У Києві водій таксі влетів в зупинку на Окружній, збивши при цьому кіоск. У результаті ДТП загинула дівчина, і ще троє - двоє чоловіків і жінка отримали серйозні травми.

У мережі з'явилося відео з моментом аварії. На кадрах, опублікованих у Facebook Київ Оперативний видно, що водій таксі Über на автомобілі Hyundai з'їжджає з крайнього ряду і безперешкодно долає в густому ряду машин шість смуг.

Потім він врізається у двох жінок на зупинці транспорту і збиває МАФ з сигаретами. Водій не постраждав - він одразу ж вийшов з авто.

ДТП в Киеве на Окружной

Відео моменту аварії можна подивитися за посиланням.

Смертельна аварія сталася в п'ятницю, 13 листопада, на повороті на Тулузи біля Електронмашу.

Як стало відомо з Facebook dtp.kiev.ua, водій на момент аварії був тверезий.

"Водій, який скоїв сьогодні смертельну ДТП у Києві, їхав здавати машину. Драгер показав 0... Одного чоловіка затисло, поліція намагається йому допомогти", - йдеться в повідомленні.

Смертельна п'ятниця 13-е. #Водій #uber, здійснив сьогодні смертельне #дтп в Києві, їхав здавати машину. Драгер показав 0. Нагадаємо: Ранкова жесть в Києві: 1 труп, 3 постраждалих. Серйозне смертельне #ДТП на Окружній, поворот на Тулузи біля Електронмашу. Автомобіль #hyundai служби #таксі #über на повному ходу збив трьох людей біля сигаретного кіоску та влетів у МАФ. Одного чоловіка затисло, поліція намагається йому допомогти. На місці працює патрульна #поліція, ДСНС, медики. Posted by dtp.kiev.ua on Thursday, November 12, 2020

Смертельна ДТП на Окружній у Києві (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Відео з місця аварії з потерпілими можна побачити за посиланням. Обережно, 18+.

Пізніше Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ, розповів у Facebook, що водій просто заснув за кермом. Він додав, що другий постраждалий також загинув.

"За попередніми даними, це стало результатом того, що водій в гонитві за заробітком перепрацював за кермом і просто заснув", - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, що в Харкові позашляховик збив вагітну жінку на переході.