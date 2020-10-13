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У Києві таксист вигнав пасажирку на дощ через її прохання: момент потрапив на відео

Вівторок 13 жовтня 2020 12:03
У Києві таксист вигнав пасажирку на дощ через її прохання: момент потрапив на відео
Київський таксист відзначився дивною поведінкою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Київський таксист не захотів одягати маску, везучи пасажирку

У Києві таксист вигнав пасажирку з машини після її прохання надіти маску. Дівчину водій випровадив з авто прямо в дощ і скасував замовлення. Після прохання дівчини надіти маску і їхати, чоловік сказав, що не хоче сперечатися і псувати свій вечір. Цей момент потрапив на відео, яке опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Наголошується, що дівчина входить в групу ризику, через те, що у неї є хронічні захворювання.

У Києві таксист вигнав з машини пасажирку

В коментарях українці почали обговорювати вчинок водія і пригадали численні неприємні історії про такистів. Але є і ті, хто захищає водія.

  • У вересні я переходивши дорогу ввечері, десь о 22:00 біля заправки і водій Über почав на мене матюкатися, що я перед ним на пішохідному переході перейшов дорогу, бо відітєлі він зупинився, щоб мене пропустити. Ось і вся суть уберівців.
  • В тому, що маска захищає не носія, а навпаки оточуючих від того, що видихає носій маски. На жаль...на прикладі Вашого коментаря відразу видно, що пізнання наших людей про елементарні правила захисту під час епідемії - на рівні нижче плінтуса.
  • Толку від цієї маски? Все правильно водій зробив.. Пасажиру потрібно - нехай і одягає.
  • Ну так, а в чому проблема взагалі? Не сподобалося, поставила низьку оцінку або викликала іншу тачку. Це як нити на черствий хліб у маркеті після покупки.

Як ми раніше писали, у Львові таксист напав на 14-річну пасажирку.

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