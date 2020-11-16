20 лет работала в школе: подробности ДТП в Киеве, в котором таксист убил двух женщин

В пятницу, 13 ноября, в Киеве на Большой Окружной произошла смертельная авария. Таксист Uber вылетел на остановку и сбил людей, включая 60-летнюю Антонину Тесленко, которая ехала на работу в школу. Всего в аварии скончались 2 женщины, и еще двое людей получили травмы и находятся в больнице.

О смерти своей жены супруг узнал, когда прибежал на место аварии и увидел ее сумку. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Антонину похоронили в Житомирской области в воскресенье, 15 ноября, где жили ее родители. Провести ее в последний путь приехали десятки людей из разных уголков страны. Женщина около 20 лет работала в киевской школе №288.

Антонина Тесленко (фото: Facebook Антонины Тесленко)

В день смерти Антонина Ивановна рано утром ехала на работу. В школе работает ее муж, и она должна была его сменить. Родственница рассказала, что супруг ждал ее и звонил на мобильный телефон, но она не отвечала.

После этого он попросил его подменить, а сам поехал домой, но там ее тоже не оказалось. Он вышел на улицу, и начал спрашивать людей на базаре, не видели ли они его жену. Там уже кто-то рассказал об аварии.

Когда скорая помощь прибыла на место ДТП, то женщина еще была жива. Ее повезли в больницу, но она скончалась в карете скоро помощи.

У Антонины Ивановной детей своих не было, но зато было больше десятка крестников. А плохих людей в крестные мамы не берут. Она заботилась обо всех них, всегда передавала им гостинцы.

Напомним, что 23-летний водитель такси, который устроил смертельное ДТП, уснул за рулем, что и привело к трагедии. Кроме того, он любил гонять по городу, и хвастался "мастерством" вождения, показывая, как игнорирует ПДД.

Ранее в Киеве таксист выгнал пассажирку на дождь из-за ее просьбы надеть маску.