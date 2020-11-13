Таксист, який скоїв смертельну ДТП у Києві, знімав на відео своє лихацтво

Таксист хвалився в мережі "майстерністю" водіння
У Києві водій таксі влаштував смертельну ДТП, протаранивши зупинку на Окружній і збивши МАФ. В результаті масштабної аварії загинули дві людини, а сам водій не постраждав.
Як повідомили в МВС, чоловік на автомобілі Hyundai в гонитві за заробітком перепрацював - близько 8 ранку 13 листопада таксист Über їхав здавати машину, але заснув за кермом, що і призвело до трагедії.
Виявилося, що чоловік полюбляв ганяти по вулицях міста, і в мережі хвалився "майстерністю" водіння, показуючи, як ігнорує ПДР. Сьогодні після скоєння страшної аварії таксист був затриманий. У поліції повідомили, що тест на алкоголь показав негативний результат.
Як передає "Київ Оперативний", на своїй сторінці в Instagram він викладав відео свого лихацтва.
У коментарях до кадрів, на яких водій ганяє по дорогах і порушує ПДР, один з підписників радив чоловікові "Зупинитися, поки зупинка не буде останньою".
Відео: Таксист, який скоїв ДТП на Окружній у Києві, любив ганяти по вулицях і порушував ПДР
Користувачі мережі обурюються, як можна так ігнорувати правила, наражати на небезпеку життя інших людей, і що таке лихацтво здатне рано чи пізно призвести до трагедії.
Раніше ми писали про те, що з'явилося відео моменту ДТП в Києві на Окружній, коли таксист влетів у зупинку з людьми.
Нагадаємо, що в Україні посилюють правила для Bolt, Uber і Uklon, які "працюють поза законом".